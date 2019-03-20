Альберто Морено близок к сделке с "Лацио"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено близок к предварительному контракту с клубом Серии А "Лацио".

В этом сезоне Премьер-Лиги Морено отметился лишь двумя появлениями на поле, причем последнее из них случилось еще против "Бернли" в декабре.



Дефицит игрового времени 26-летнего испанца объясняется великолепной формой Энди Робертсона, который очень стабилен и избегает травм.



Таким образом, для "Ливерпуля" нет смысла продлевать истекающий в конце сезона контракт Морено. Сам Альберто это отлично понимает и уже достаточно давно занимается своим будущим, сообщает The Independent.



Несмотря на интерес "Ромы", "Реал Бетиса" и "Севильи", Морено предпочитает продолжить карьеру в "Лацио", где в прошлом удавалось реабилитировать карьеру Луису Альберто и Лукасу Лейве, также поигравшим за "красных".



Добавим, что Робертсон дисквалифицирован на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Порту", однако появление в нем Морено, которому болельщики до сих пор припоминают его ошибку в финале Лиги Европы 2016 года, маловероятно. Скорее всего, главный тренер Юрген Клопп доверится Джеймсу Милнеру.