"Барселона" готова продать Коутиньо, но едва ли заинтересует МЮ
"Барселона" открыта к предложениям по полузащитнику Филиппе Коутиньо, установив за экс-игрока "Ливерпуля" цену в 80 миллионов евро (68.8 млн. фунтов).
Напомним, Коутиньо перебрался на "Ноу Камп" лишь 14 месяцев назад по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была прописана бонусами, и "чистыми" "Ливерпуль" выручил за Филиппе 103 млн. фунтов, что все равно является огромным количеством денег.
Однако карьера 26-летнего бразильца в "Барселоне" складывается совершенно не так, как он себе представлял. Полузащитником недовольны болельщики и боссы клуба, а семья Коутиньо в полной мере не адаптировалась в жизни в Каталонии.
Как сообщает Goal, "Барселона" установила весьма привлекательную цену за Коутиньо, надеясь пробудить интерес других клубов к Филиппе.
Однако "Манчестер Юнайтед", куда сватали Коутиньо, едва ли будет вступать в борьбу за игрока. Весьма маловероятными кажутся и варианты с "Ювентусом", "Баварией", "Реалом" и возвращением в "Ливерпуль".
Наиболее реалистичным направлением для Коутиньо в данный момент является ПСЖ, который может комфортно позволить себе зарплату полузащитника и принять Филиппе в свой обширный бразильский коллектив.
20.03.2019 20:05
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Последние комментарии:
Если Эдик купит этого днаря, то его нужно будет расстрелять нахуй, Санчеса хватило
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Ну че, крыса, рада переходу в клуб мечты ?
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А что хороший вариант с ПСЖ
Может даже легендой станет
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А мог бы поиграть в финале ЛЧ, а то и выиграть. Но выбрал путь сучки и бросил клуб посередине сезона. Так ему и надо!
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В ЛАК он не нужен... это тот гавнюк который бросил на в самый важный момент
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Пусть к геймару катится.
Похуй блят . с санчоусом из одной глины
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назад,в Милан вали,отуда началось,там и закончишь
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хороший пример другим игрокам с их мечтами играть в реалах и барселонах.
коутиньо получил то, что заслужил. мог стать легендой в ливерпуле, а вместо этого так обосрался, что приходится завершать карьеру в 26
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вот так..ибо нех
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