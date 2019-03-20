"Барселона" готова продать Коутиньо, но едва ли заинтересует МЮ

Филиппе Коутиньо "Барселона" открыта к предложениям по полузащитнику Филиппе Коутиньо, установив за экс-игрока "Ливерпуля" цену в 80 миллионов евро (68.8 млн. фунтов).

Напомним, Коутиньо перебрался на "Ноу Камп" лишь 14 месяцев назад по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была прописана бонусами, и "чистыми" "Ливерпуль" выручил за Филиппе 103 млн. фунтов, что все равно является огромным количеством денег.

Однако карьера 26-летнего бразильца в "Барселоне" складывается совершенно не так, как он себе представлял. Полузащитником недовольны болельщики и боссы клуба, а семья Коутиньо в полной мере не адаптировалась в жизни в Каталонии.

Как сообщает Goal, "Барселона" установила весьма привлекательную цену за Коутиньо, надеясь пробудить интерес других клубов к Филиппе.

Однако "Манчестер Юнайтед", куда сватали Коутиньо, едва ли будет вступать в борьбу за игрока. Весьма маловероятными кажутся и варианты с "Ювентусом", "Баварией", "Реалом" и возвращением в "Ливерпуль".

Наиболее реалистичным направлением для Коутиньо в данный момент является ПСЖ, который может комфортно позволить себе зарплату полузащитника и принять Филиппе в свой обширный бразильский коллектив.


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 20:05

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 20.03.2019 21:58 # fanat-united
    Если Эдик купит этого днаря, то его нужно будет расстрелять нахуй, Санчеса хватило

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  2. slash-lfc 20.03.2019 21:51 # slash-lfc
    Ну че, крыса, рада переходу в клуб мечты ?

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  3. chebrec 20.03.2019 21:38 # chebrec
    А что хороший вариант с ПСЖ
    Может даже легендой станет

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  4. tigerpool 20.03.2019 20:46 # tigerpool
    А мог бы поиграть в финале ЛЧ, а то и выиграть. Но выбрал путь сучки и бросил клуб посередине сезона. Так ему и надо!

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  5. sakho-tjk9696 20.03.2019 20:33 # sakho-tjk9696
    В ЛАК он не нужен... это тот гавнюк который бросил на в самый важный момент

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  6. chr1s8rown 20.03.2019 20:24 # chr1s8rown
    Пусть к геймару катится.
    Похуй блят . с санчоусом из одной глины

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  7. seregaball 20.03.2019 20:21 # seregaball
    назад,в Милан вали,отуда началось,там и закончишь

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  8. liverfun 20.03.2019 20:15 # liverfun
    хороший пример другим игрокам с их мечтами играть в реалах и барселонах.
    коутиньо получил то, что заслужил. мог стать легендой в ливерпуле, а вместо этого так обосрался, что приходится завершать карьеру в 26

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  9. frisby 20.03.2019 20:14 # frisby
    вот так..ибо нех

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