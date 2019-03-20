"Барселона" готова продать Коутиньо, но едва ли заинтересует МЮ

"Барселона" открыта к предложениям по полузащитнику Филиппе Коутиньо, установив за экс-игрока "Ливерпуля" цену в 80 миллионов евро (68.8 млн. фунтов).

Напомним, Коутиньо перебрался на "Ноу Камп" лишь 14 месяцев назад по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была прописана бонусами, и "чистыми" "Ливерпуль" выручил за Филиппе 103 млн. фунтов, что все равно является огромным количеством денег.



Однако карьера 26-летнего бразильца в "Барселоне" складывается совершенно не так, как он себе представлял. Полузащитником недовольны болельщики и боссы клуба, а семья Коутиньо в полной мере не адаптировалась в жизни в Каталонии.



Как сообщает Goal, "Барселона" установила весьма привлекательную цену за Коутиньо, надеясь пробудить интерес других клубов к Филиппе.



Однако "Манчестер Юнайтед", куда сватали Коутиньо, едва ли будет вступать в борьбу за игрока. Весьма маловероятными кажутся и варианты с "Ювентусом", "Баварией", "Реалом" и возвращением в "Ливерпуль".



Наиболее реалистичным направлением для Коутиньо в данный момент является ПСЖ, который может комфортно позволить себе зарплату полузащитника и принять Филиппе в свой обширный бразильский коллектив.