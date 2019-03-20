Виллиан хочет получить новый контракт с "Челси"
Вингер "Челси" Виллиан заявил, что хочет остаться в лондонском клубе и подписать новый контракт.
Виллиан выступает за "синих" после своего перехода из "Анжи" за 30 миллионов фунтов в 2013 году, за это время выиграв четыре больших трофея.
За последние 12 месяцев Виллианом интересовались "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и особенно "Барселона", однако игрок сборной Бразилии никогда не делал никаких намеков на желание сменить клуб.
Сейчас 30-летний Виллиан приближается к последнему году по своему действующему контракту, но предпочел бы заключить новую сделку, чем быть проданным.
"У меня остается еще один год, но я, конечно, хочу продолжать играть за этот клуб. Я не знаю, хотят ли они сохранить меня, но я бы определенно хотел продлить свое пребывание здесь".
"Это очень особенный клуб для меня. Я выигрывал здесь трофеи, и я очень привязан к болельщикам и работникам клуба. Мне комфортно здесь находиться. Я счастлив, когда хорошо играю и забиваю голы. Я могу дать команде нечто особенное", — цитирует Виллиана Evening Standard.
20.03.2019 19:00
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