Виллиан хочет получить новый контракт с "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что хочет остаться в лондонском клубе и подписать новый контракт.

Виллиан выступает за "синих" после своего перехода из "Анжи" за 30 миллионов фунтов в 2013 году, за это время выиграв четыре больших трофея.



За последние 12 месяцев Виллианом интересовались "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и особенно "Барселона", однако игрок сборной Бразилии никогда не делал никаких намеков на желание сменить клуб.



Сейчас 30-летний Виллиан приближается к последнему году по своему действующему контракту, но предпочел бы заключить новую сделку, чем быть проданным.



"У меня остается еще один год, но я, конечно, хочу продолжать играть за этот клуб. Я не знаю, хотят ли они сохранить меня, но я бы определенно хотел продлить свое пребывание здесь".



"Это очень особенный клуб для меня. Я выигрывал здесь трофеи, и я очень привязан к болельщикам и работникам клуба. Мне комфортно здесь находиться. Я счастлив, когда хорошо играю и забиваю голы. Я могу дать команде нечто особенное", — цитирует Виллиана Evening Standard.