Жиру намекнул на уход из "Челси" из-за Сарри

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру пригрозил Маурицио Сарри, что может уйти из клуба, если наставник не вернется к принципам здоровой конкуренции.

Присоединившись к "синим" в январе 2018, Жиру на протяжении года с успехом конкурировал с Альваро Моратой за игровые минуты.

Но стоило Сарри в минувшее трансферное окно обзавестись Гонсало Игуаином, как аргентинец прочно застолбил за собой место в стартовом составе, насколько бы плохо он ни играл.

Достаточно сказать, что в 16 последних матчах Премьер-Лиги Оливье отметился только одним появлением с первых минут. Эта ситуация наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба и возвращении на родину.

"Конечно, я разочарован своей ситуацией. Сегодня у меня ощущение, словно конкуренции нет с января. Если так и останется, я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я все равно постараюсь сделать все возможное и быть максимально полезным для команды".

"Грядущее лето может быть весьма беспокойным. Я не боюсь опуститься на уровень ниже, чтобы играть больше. Я допускаю, что закончу свою карьеру во Франции", — сообщил Жиру радиостанции RTL.


Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1393

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Последние комментарии:




  1. french 20.03.2019 19:11 # french
    Так-то по чесноку, то Салат на изи усадит на банку Игуаина

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  2. mixmaster 20.03.2019 18:24 # mixmaster
    Топарь, лучший после хазара

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  3. denstar 20.03.2019 18:19 # denstar
    В Ливерпуль

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  4. chelsea88 20.03.2019 18:19 # chelsea88
    Да не ссы, Оливье. Летом выкинут нахой это ссари. Вон Моуриньо без работы как раз.

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  5. only--liverpool 20.03.2019 18:14 # only--liverpool
    мужик, уважаю. в этом стаде отбросов больше ловить нехуй.

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