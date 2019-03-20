Жиру намекнул на уход из "Челси" из-за Сарри
Нападающий "Челси" Оливье Жиру пригрозил Маурицио Сарри, что может уйти из клуба, если наставник не вернется к принципам здоровой конкуренции.
Присоединившись к "синим" в январе 2018, Жиру на протяжении года с успехом конкурировал с Альваро Моратой за игровые минуты.
Но стоило Сарри в минувшее трансферное окно обзавестись Гонсало Игуаином, как аргентинец прочно застолбил за собой место в стартовом составе, насколько бы плохо он ни играл.
Достаточно сказать, что в 16 последних матчах Премьер-Лиги Оливье отметился только одним появлением с первых минут. Эта ситуация наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба и возвращении на родину.
"Конечно, я разочарован своей ситуацией. Сегодня у меня ощущение, словно конкуренции нет с января. Если так и останется, я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я все равно постараюсь сделать все возможное и быть максимально полезным для команды".
"Грядущее лето может быть весьма беспокойным. Я не боюсь опуститься на уровень ниже, чтобы играть больше. Я допускаю, что закончу свою карьеру во Франции", — сообщил Жиру радиостанции RTL.
20.03.2019 18:00
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Последние комментарии:
Так-то по чесноку, то Салат на изи усадит на банку Игуаина
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Топарь, лучший после хазара
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В Ливерпуль
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Да не ссы, Оливье. Летом выкинут нахой это ссари. Вон Моуриньо без работы как раз.
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мужик, уважаю. в этом стаде отбросов больше ловить нехуй.
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