Жиру намекнул на уход из "Челси" из-за Сарри

Нападающий "Челси" Оливье Жиру пригрозил Маурицио Сарри, что может уйти из клуба, если наставник не вернется к принципам здоровой конкуренции.

Присоединившись к "синим" в январе 2018, Жиру на протяжении года с успехом конкурировал с Альваро Моратой за игровые минуты.



Но стоило Сарри в минувшее трансферное окно обзавестись Гонсало Игуаином, как аргентинец прочно застолбил за собой место в стартовом составе, насколько бы плохо он ни играл.



Достаточно сказать, что в 16 последних матчах Премьер-Лиги Оливье отметился только одним появлением с первых минут. Эта ситуация наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба и возвращении на родину.



"Конечно, я разочарован своей ситуацией. Сегодня у меня ощущение, словно конкуренции нет с января. Если так и останется, я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я все равно постараюсь сделать все возможное и быть максимально полезным для команды".



"Грядущее лето может быть весьма беспокойным. Я не боюсь опуститься на уровень ниже, чтобы играть больше. Я допускаю, что закончу свою карьеру во Франции", — сообщил Жиру радиостанции RTL.