Моуриньо надеется вернуться к следующему сезону
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что надеется возобновить тренерскую деятельность к следующему сезону.
Напомним, Моуриньо находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.
По словам 56-летнего португальца, он уже отклонил несколько предложений о работе, потому что не счел их подходящими. Однако в ближайшие месяцы Жозе надеется найти идеальный для себя вариант, причем это будет именно клуб, а не сборная.
"Думаю, я бы хотел вернуться к работе летом, к июню. Чтобы возглавить новый клуб, провести новый предсезонный период".
"Я четко понимаю, чего я хочу — и по этой самой причине я отклонил уже три-четыре предложения".
"Когда я говорю, что знаю, чего хочу, то не имею ввиду определенный клуб. Я имею ввиду характер работы, масштаб работы. Я знаю, чего хочу, и я собираюсь ждать такой работы", — сообщил Моуриньо beIN Sports.
20.03.2019 17:00
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