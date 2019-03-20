Моуриньо надеется вернуться к следующему сезону

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что надеется возобновить тренерскую деятельность к следующему сезону.

Напомним, Моуриньо находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.



По словам 56-летнего португальца, он уже отклонил несколько предложений о работе, потому что не счел их подходящими. Однако в ближайшие месяцы Жозе надеется найти идеальный для себя вариант, причем это будет именно клуб, а не сборная.



"Думаю, я бы хотел вернуться к работе летом, к июню. Чтобы возглавить новый клуб, провести новый предсезонный период".



"Я четко понимаю, чего я хочу — и по этой самой причине я отклонил уже три-четыре предложения".



"Когда я говорю, что знаю, чего хочу, то не имею ввиду определенный клуб. Я имею ввиду характер работы, масштаб работы. Я знаю, чего хочу, и я собираюсь ждать такой работы", — сообщил Моуриньо beIN Sports.