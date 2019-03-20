Моуриньо надеется вернуться к следующему сезону

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что надеется возобновить тренерскую деятельность к следующему сезону.

Напомним, Моуриньо находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.

По словам 56-летнего португальца, он уже отклонил несколько предложений о работе, потому что не счел их подходящими. Однако в ближайшие месяцы Жозе надеется найти идеальный для себя вариант, причем это будет именно клуб, а не сборная.

"Думаю, я бы хотел вернуться к работе летом, к июню. Чтобы возглавить новый клуб, провести новый предсезонный период".

"Я четко понимаю, чего я хочу — и по этой самой причине я отклонил уже три-четыре предложения".

"Когда я говорю, что знаю, чего хочу, то не имею ввиду определенный клуб. Я имею ввиду характер работы, масштаб работы. Я знаю, чего хочу, и я собираюсь ждать такой работы", — сообщил Моуриньо beIN Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 17:00

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  1. hammersmith 20.03.2019 17:51 # hammersmith
    новый арсен венгер

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  2. qwertyinho 20.03.2019 17:48 # qwertyinho
    в мю его хоть трофеи увидят

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  3. only--liverpool 20.03.2019 17:20 # only--liverpool
    В Крыльях Советов

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  4. sir-alex-67 20.03.2019 17:16 # sir-alex-67
    шестьнольси его

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  5. lfcynwa 20.03.2019 17:01 # lfcynwa
    Интер как пить дать

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