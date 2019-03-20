"Сити" все ближе к покупке Сауля Ньигеса
"Манчестер Сити" все ближе к приобретению полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса за рекордные для себя деньги.
Лишь накануне в прессе появилась информация об интересе "горожан" к Томасу Парти из "Атлетико", однако ESPN стало известно от своих источников, что на самом деле "Сити" надеется приобрести его одноклубника Сауля на роль преемника для Фернандиньо.
Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола переключился на 24-летнего соотечественника после того, как проиграл борьбу своему бывшему клубу "Барселоне" за Френки Де Йонга из "Аякса".
К слову, "Барселона" также интересовалась Ньигесом, однако теперь, заполучив Де Йонга, готова без борьбы уступить Сауля чемпионам Премьер-Лиги.
Более того, одним лишь интересом все не ограничивается — "Сити" уже начал подготовительную работу к трансферу Сауля, за которого "Атлетико" реально надеется выручить 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).
На прошлой неделе "Атлетико" вылетел из Лиги Чемпионов, а потому продажа Ньигеса во многом может стать вынужденной мерой для испанского клуба, чтобы поправить свое финансовое положение.
Поговаривают, что и сам Сауль более не чувствует себя комфортно в "Атлетико" и хочет попробовать себя в более серьезном клубе, нежели "матрасники", которые этот сезон почти гарантированно завершат без трофеев.
20.03.2019 16:00
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(ответить)
26 комментариев и только два коммента по поводу трансфера остальное кто про нурсултан кто про отдых в нурсултан. Всем покуй на К А Р А Л И COCITY
(ответить)
Жозеф Кардиола изеа КА АПЛ и ЛЧ в мае, хуесосы, скриньте
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Кариус хочет вернуться в Ливерпуль
Немецкий голкипер попросил мерсисайдский клуб разорвать арендное соглашение с Бешикташем.
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Да, но ведь здешние болельщики Ливерпуля выписали внушительный штраф, распродажу игроков и исключение Сити из Лиги Чемпионов на несколько сезонов. Это что выходит, опять что-то с лицом ПОРТиков не то?
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Котаны собираюсь на отдых в Нурсултан, подскажите норм отель, заранее спасибо
(ответить)
Кажется Сверхнация не живёт в Сверхдержаве
Н Е К Р А С И В О
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Серьёзно??? Игрок по нерасторопности и неторопливости под испанскую лигу заточен.
(ответить)
коке вот там топарь кстати
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Шикарно) будет фейл сродни элано, родуэлу или какому-нибудь жо
короли гавна в деле
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с этой пидарасской страной все понятно! надо думать куда сьебываться
(ответить)
Осталось казахстан в назарбастан переименовать, и совсем топариками станут жуткими.
(ответить)
Человек который даже не поподает в основную обойму сборной
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ебанутые козахи. как будто этого города не существовало до него
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https://www.euro-football.ru/article/34/1004108437_simeone_ronaldu_vyiigraet_voynu_v_odinochku_a_messi_nujnyi_pomoschniki
Вот так, гномодрочеры
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Гризманн самой Барсе отказал, а тут какой-то Сити. бан им на пару окон и делу конец.
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привет, как там дела в нурсултане? потно? влажно?
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Просто КОРОЛИ!!!
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