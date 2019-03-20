"Сити" все ближе к покупке Сауля Ньигеса

Сауль Ньигес "Манчестер Сити" все ближе к приобретению полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса за рекордные для себя деньги.

Лишь накануне в прессе появилась информация об интересе "горожан" к Томасу Парти из "Атлетико", однако ESPN стало известно от своих источников, что на самом деле "Сити" надеется приобрести его одноклубника Сауля на роль преемника для Фернандиньо.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола переключился на 24-летнего соотечественника после того, как проиграл борьбу своему бывшему клубу "Барселоне" за Френки Де Йонга из "Аякса".

К слову, "Барселона" также интересовалась Ньигесом, однако теперь, заполучив Де Йонга, готова без борьбы уступить Сауля чемпионам Премьер-Лиги.

Более того, одним лишь интересом все не ограничивается — "Сити" уже начал подготовительную работу к трансферу Сауля, за которого "Атлетико" реально надеется выручить 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).

На прошлой неделе "Атлетико" вылетел из Лиги Чемпионов, а потому продажа Ньигеса во многом может стать вынужденной мерой для испанского клуба, чтобы поправить свое финансовое положение.

Поговаривают, что и сам Сауль более не чувствует себя комфортно в "Атлетико" и хочет попробовать себя в более серьезном клубе, нежели "матрасники", которые этот сезон почти гарантированно завершат без трофеев.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Ньигес

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. silva77 20.03.2019 16:48 # silva77
    Английская Премьер-лига-Турнир был основан 20 февраля 1992 года

    Чемпионы
    Манчестер Сити 3
    Блэкберн Роверс 1
    Лестер 1
    Лузерпул 000000000000000000 (уахахахахахахаххахахахахахахахахахахахах)

    (ответить)

  2. liverpo0ol 20.03.2019 16:48 # liverpo0ol
    26 комментариев и только два коммента по поводу трансфера остальное кто про нурсултан кто про отдых в нурсултан. Всем покуй на К А Р А Л И COCITY

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  3. sanchezz 20.03.2019 16:48 # sanchezz
    Жозеф Кардиола изеа КА АПЛ и ЛЧ в мае, хуесосы, скриньте

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  4. hammersmith 20.03.2019 16:31 # hammersmith
    Кариус хочет вернуться в Ливерпуль

    Немецкий голкипер попросил мерсисайдский клуб разорвать арендное соглашение с Бешикташем.

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  5. staryi-eblan 20.03.2019 16:28 # staryi-eblan
    Да, но ведь здешние болельщики Ливерпуля выписали внушительный штраф, распродажу игроков и исключение Сити из Лиги Чемпионов на несколько сезонов. Это что выходит, опять что-то с лицом ПОРТиков не то?

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  6. liverpo0ol 20.03.2019 16:26 # liverpo0ol
    Котаны собираюсь на отдых в Нурсултан, подскажите норм отель, заранее спасибо

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  7. pistolero-lfc 20.03.2019 16:25 # pistolero-lfc
    Кажется Сверхнация не живёт в Сверхдержаве
    Н Е К Р А С И В О

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  8. makeewadim 20.03.2019 16:14 # makeewadim
    Серьёзно??? Игрок по нерасторопности и неторопливости под испанскую лигу заточен.

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  9. maxvel 20.03.2019 16:13 # maxvel
    коке вот там топарь кстати

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  10. keane16 20.03.2019 16:11 # keane16
    Шикарно) будет фейл сродни элано, родуэлу или какому-нибудь жо
    короли гавна в деле

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  11. maxvel 20.03.2019 16:11 # maxvel
    с этой пидарасской страной все понятно! надо думать куда сьебываться

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  12. alcoholnarco 20.03.2019 16:11 # alcoholnarco
    Осталось казахстан в назарбастан переименовать, и совсем топариками станут жуткими.

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  13. quavo 20.03.2019 16:08 # quavo
    Человек который даже не поподает в основную обойму сборной

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  14. pistolero-lfc 20.03.2019 16:06 # pistolero-lfc
    ебанутые козахи. как будто этого города не существовало до него

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  15. lexa-arsenal 20.03.2019 16:05 # lexa-arsenal
    https://www.euro-football.ru/article/34/1004108437_simeone_ronaldu_vyiigraet_voynu_v_odinochku_a_messi_nujnyi_pomoschniki

    Вот так, гномодрочеры

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  16. alexomck 20.03.2019 16:04 # alexomck
    Гризманн самой Барсе отказал, а тут какой-то Сити. бан им на пару окон и делу конец.

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  17. sanchezz 20.03.2019 16:03 # sanchezz
    привет, как там дела в нурсултане? потно? влажно?

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  18. mancityman 20.03.2019 16:03 # mancityman
    Просто КОРОЛИ!!!

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