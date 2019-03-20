"Сити" все ближе к покупке Сауля Ньигеса

"Манчестер Сити" все ближе к приобретению полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса за рекордные для себя деньги.

Лишь накануне в прессе появилась информация об интересе "горожан" к Томасу Парти из "Атлетико", однако ESPN стало известно от своих источников, что на самом деле "Сити" надеется приобрести его одноклубника Сауля на роль преемника для Фернандиньо.



Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола переключился на 24-летнего соотечественника после того, как проиграл борьбу своему бывшему клубу "Барселоне" за Френки Де Йонга из "Аякса".



К слову, "Барселона" также интересовалась Ньигесом, однако теперь, заполучив Де Йонга, готова без борьбы уступить Сауля чемпионам Премьер-Лиги.



Более того, одним лишь интересом все не ограничивается — "Сити" уже начал подготовительную работу к трансферу Сауля, за которого "Атлетико" реально надеется выручить 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).



На прошлой неделе "Атлетико" вылетел из Лиги Чемпионов, а потому продажа Ньигеса во многом может стать вынужденной мерой для испанского клуба, чтобы поправить свое финансовое положение.



Поговаривают, что и сам Сауль более не чувствует себя комфортно в "Атлетико" и хочет попробовать себя в более серьезном клубе, нежели "матрасники", которые этот сезон почти гарантированно завершат без трофеев.