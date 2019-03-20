Погба хочет, чтобы Сульшер остался

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что хочет назначения Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.

Приняв "красных дьяволов" из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер совершил впечатляющий рывок. "Юнайтед" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов и находится всего в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги.

Оле Гуннару удалось преобразить как команду в целом, так и отдельных ее игроков, и Погба является, пожалуй, наиболее ярким тому примером. 26-летний француз забил девять голов в 17 матчах при Сульшере и теперь хочет продолжить это сотрудничество в следующем сезоне.

"Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Мы демонстрируем отличные результаты. У меня отличные отношения с ним, а у него отличные отношения с игроками".

"Когда игрок счастлив, он хочет и дальше быть счастливым. Сульшер заслуживает эту работу. Он знает клуб, знает обо всем насчет клуба".

"Он счастлив сам, и это вселяет уверенность в игроков. Это дает нам свободу, чтобы играть и снова наслаждаться своей игрой, потому что в предыдущий период, учитывая неважные результаты, мы были этого лишены", — сообщил Погба Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 15:00

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  1. smokekush 20.03.2019 15:28 # smokekush
    Ну раз погба говорит оставить , значит оставят к бабке не ходи

    (ответить)

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