Погба хочет, чтобы Сульшер остался

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что хочет назначения Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.

Приняв "красных дьяволов" из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер совершил впечатляющий рывок. "Юнайтед" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов и находится всего в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги.



Оле Гуннару удалось преобразить как команду в целом, так и отдельных ее игроков, и Погба является, пожалуй, наиболее ярким тому примером. 26-летний француз забил девять голов в 17 матчах при Сульшере и теперь хочет продолжить это сотрудничество в следующем сезоне.



"Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Мы демонстрируем отличные результаты. У меня отличные отношения с ним, а у него отличные отношения с игроками".



"Когда игрок счастлив, он хочет и дальше быть счастливым. Сульшер заслуживает эту работу. Он знает клуб, знает обо всем насчет клуба".



"Он счастлив сам, и это вселяет уверенность в игроков. Это дает нам свободу, чтобы играть и снова наслаждаться своей игрой, потому что в предыдущий период, учитывая неважные результаты, мы были этого лишены", — сообщил Погба Sky Sports.