Погба хочет, чтобы Сульшер остался
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что хочет назначения Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.
Приняв "красных дьяволов" из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре, Сульшер совершил впечатляющий рывок. "Юнайтед" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов и находится всего в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги.
Оле Гуннару удалось преобразить как команду в целом, так и отдельных ее игроков, и Погба является, пожалуй, наиболее ярким тому примером. 26-летний француз забил девять голов в 17 матчах при Сульшере и теперь хочет продолжить это сотрудничество в следующем сезоне.
"Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Мы демонстрируем отличные результаты. У меня отличные отношения с ним, а у него отличные отношения с игроками".
"Когда игрок счастлив, он хочет и дальше быть счастливым. Сульшер заслуживает эту работу. Он знает клуб, знает обо всем насчет клуба".
"Он счастлив сам, и это вселяет уверенность в игроков. Это дает нам свободу, чтобы играть и снова наслаждаться своей игрой, потому что в предыдущий период, учитывая неважные результаты, мы были этого лишены", — сообщил Погба Sky Sports.
20.03.2019 15:00
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Ну раз погба говорит оставить , значит оставят к бабке не ходи
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