Гвардиола в ярости от решения боссов Премьер-Лиги

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость после того, как Премьер-Лига поставила матч против "Кардиффа" менее чем за 72 часа до полуфинала Кубка Англии с участием "горожан".

Совершив камбэк в матче прошлого уикенда против "Суонси" (2:3), "горожане" продолжили свой путь в Кубке Англии, а заодно сохранили надежду на завоевание всех четырех трофеев в этом сезоне.

Таким образом, в субботу 6 апреля подопечные Гвардиолы сразятся на "Уэмбли" против "Брайтона" за путевку в финал кубкового турнира.

Однако всего тремя днями ранее, вечером в среду 3 апреля, "Сити" ждет отложенный матч против "Кардиффа", ведущего отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

Изданию Daily Mirror стало известно, что решение боссов Премьер-Лиги таким образом составить расписание привело Гвардиолу в ярость. Это решение, как считает каталонец, не только ставит под угрозу возможный покер "Сити", но и дает "Ливерпулю" преимущество в чемпионской гонке.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 20.03.2019 16:46 # liverpo0ol
    Он же недавно рот открывал во всю типа надо биться на всех фронтах. А чего ты ожидал Пепка? У тебя скамейка сильнее состава арсинола и челси, так давай бейся

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  2. pistolero-lfc 20.03.2019 16:28 # pistolero-lfc
    он что действительно надеялся на покер?

    0
    0 финалов ЛЧ
    0

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  3. sausage 20.03.2019 16:28 # sausage
    Пеп не первый гол в АПЛ. Он чё не осведомлён о плотности календаря, тем более, если продолжаешь участвовать во всех турнирах до последних стадий? Или чё, ему все матчи перенести и по завершении чемпионата дать их все отыграть, и ещё с недельной подготовкой к каждому. Значит, больше не нашлось окна.

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  4. mc-od 20.03.2019 15:49 # mc-od
    Здесь Пеп прав, не молча же соглашаться тут. Для здешней школоты объясняю, это просто часть работы, менеджмент, ну или если хотите, майнд геймз с администрацией Лиги.))

    А так, без вопросов затащим. C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  5. stevie-g- 20.03.2019 15:29 # stevie-g-
    откройте этой бабе ТО специально под этот случай! потратит 3465245689 млн чтоб победить Кардиф и заткнется. подругому он проблемы не решает

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  6. vals1702 20.03.2019 15:26 # vals1702
    игроков на два млрд накупил и писает кипятком. Вали в Каталунию лысый шарлатан.

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  7. girasimus 20.03.2019 15:08 # girasimus
    Разнылись, голубые хуеглоты. Всего то с шелупонью играют.

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  8. master-fakaster 20.03.2019 15:04 # master-fakaster
    А клоп то получается получше ротирует кек

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  9. chebrec 20.03.2019 14:44 # chebrec
    Че ныть то
    Всю жизнь так в АПЛ играли

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  10. liverfun 20.03.2019 14:41 # liverfun
    Кардифф, брайтон - серьезнейшие соперники, конечно. заебал уже ныть этот гвардиола, хуже бабы, с таким судейством один хер победы будут

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  11. j-silver 20.03.2019 14:32 # j-silver
    причем тут боссы премьер-лиги, просто кто-то из одного портового города вовремя ротирует

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  12. mixmaster 20.03.2019 14:28 # mixmaster
    Клапп заротировал стопро

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  13. staryi-eblan 20.03.2019 14:27 # staryi-eblan
    Все верно сказал. Что, он не прав по поводу преимущества у Клоппа?

    И высказывания про "2 состава" - чушь. У него немало травмированных, многие игроки выдохлись, кто-то вернется из сборных с травмой, некоторые на желтых карточках находятся и рискуют из-за их перебора пропустить матчи. Где тут "2 состава", не смешите

    Сити - единственная надежда от Англии на кубок Лиги Чемпионов

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  14. xin 20.03.2019 14:09 # xin
    Платежка не прошла просто от шейхов

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  15. melwood-lfc 20.03.2019 14:04 # melwood-lfc
    ебаный нытик мда
    даже клап не жалуется мда

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  16. ian 20.03.2019 14:03 # ian
    Плакса. У него три состава, а тут ноет, что ему не дали 5 дней отдыха

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  17. mancityman 20.03.2019 14:02 # mancityman
    Пидарасы!

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