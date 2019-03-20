Гвардиола в ярости от решения боссов Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость после того, как Премьер-Лига поставила матч против "Кардиффа" менее чем за 72 часа до полуфинала Кубка Англии с участием "горожан".

Совершив камбэк в матче прошлого уикенда против "Суонси" (2:3), "горожане" продолжили свой путь в Кубке Англии, а заодно сохранили надежду на завоевание всех четырех трофеев в этом сезоне.



Таким образом, в субботу 6 апреля подопечные Гвардиолы сразятся на "Уэмбли" против "Брайтона" за путевку в финал кубкового турнира.



Однако всего тремя днями ранее, вечером в среду 3 апреля, "Сити" ждет отложенный матч против "Кардиффа", ведущего отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



Изданию Daily Mirror стало известно, что решение боссов Премьер-Лиги таким образом составить расписание привело Гвардиолу в ярость. Это решение, как считает каталонец, не только ставит под угрозу возможный покер "Сити", но и дает "Ливерпулю" преимущество в чемпионской гонке.