Гвардиола в ярости от решения боссов Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость после того, как Премьер-Лига поставила матч против "Кардиффа" менее чем за 72 часа до полуфинала Кубка Англии с участием "горожан".
Совершив камбэк в матче прошлого уикенда против "Суонси" (2:3), "горожане" продолжили свой путь в Кубке Англии, а заодно сохранили надежду на завоевание всех четырех трофеев в этом сезоне.
Таким образом, в субботу 6 апреля подопечные Гвардиолы сразятся на "Уэмбли" против "Брайтона" за путевку в финал кубкового турнира.
Однако всего тремя днями ранее, вечером в среду 3 апреля, "Сити" ждет отложенный матч против "Кардиффа", ведущего отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
Изданию Daily Mirror стало известно, что решение боссов Премьер-Лиги таким образом составить расписание привело Гвардиолу в ярость. Это решение, как считает каталонец, не только ставит под угрозу возможный покер "Сити", но и дает "Ливерпулю" преимущество в чемпионской гонке.
20.03.2019 14:00
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Последние комментарии:
Он же недавно рот открывал во всю типа надо биться на всех фронтах. А чего ты ожидал Пепка? У тебя скамейка сильнее состава арсинола и челси, так давай бейся
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он что действительно надеялся на покер?
0
0 финалов ЛЧ
0
(ответить)
Пеп не первый гол в АПЛ. Он чё не осведомлён о плотности календаря, тем более, если продолжаешь участвовать во всех турнирах до последних стадий? Или чё, ему все матчи перенести и по завершении чемпионата дать их все отыграть, и ещё с недельной подготовкой к каждому. Значит, больше не нашлось окна.
(ответить)
Здесь Пеп прав, не молча же соглашаться тут. Для здешней школоты объясняю, это просто часть работы, менеджмент, ну или если хотите, майнд геймз с администрацией Лиги.))
А так, без вопросов затащим. C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
откройте этой бабе ТО специально под этот случай! потратит 3465245689 млн чтоб победить Кардиф и заткнется. подругому он проблемы не решает
(ответить)
игроков на два млрд накупил и писает кипятком. Вали в Каталунию лысый шарлатан.
(ответить)
Разнылись, голубые хуеглоты. Всего то с шелупонью играют.
(ответить)
А клоп то получается получше ротирует кек
(ответить)
Че ныть то
Всю жизнь так в АПЛ играли
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Кардифф, брайтон - серьезнейшие соперники, конечно. заебал уже ныть этот гвардиола, хуже бабы, с таким судейством один хер победы будут
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причем тут боссы премьер-лиги, просто кто-то из одного портового города вовремя ротирует
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Клапп заротировал стопро
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Все верно сказал. Что, он не прав по поводу преимущества у Клоппа?
И высказывания про "2 состава" - чушь. У него немало травмированных, многие игроки выдохлись, кто-то вернется из сборных с травмой, некоторые на желтых карточках находятся и рискуют из-за их перебора пропустить матчи. Где тут "2 состава", не смешите
Сити - единственная надежда от Англии на кубок Лиги Чемпионов
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Платежка не прошла просто от шейхов
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ебаный нытик мда
даже клап не жалуется мда
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Плакса. У него три состава, а тут ноет, что ему не дали 5 дней отдыха
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Пидарасы!
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