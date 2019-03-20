Сульшер нравится Мактоминею больше, чем Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей заявил, что чувствует себя гораздо лучше при Оле Гуннаре Сульшере, чем при его предшественнике на тренерском мостике Жозе Моуриньо.

В первой половине этого сезона Моуриньо использовал Мактоминея для латания возникающих дыр — несколько матчей 22-летнему шотландцу пришлось сыграть в качестве центрального защитника. При этом появления Скотта на футбольном поле носили нерегулярный характер.



При Сульшере у воспитанника "красных дьяволов" появилась определенная стабильность, Матоминей стал играть на излюбленной позиции центрального защитника, а в январе даже заключил новый контракт. Так Скотту нравится гораздо больше.



"У меня были времена, когда я чувствовал себя так тяжело, играя не на своей позиции и не до конца понимая, как моя игра воспринимается людьми. Кроме того, я не знал, в чем состоит моя роль при подключении вперед".



"Но благодаря Оле я смог провести несколько матчей подряд и стал чувствовать себя гораздо лучше. С ним мы уже пережили ряд удивительных вечеров. Я просто хочу продолжать учиться", — сообщил Мактоминей Sky Sports.