Сульшер нравится Мактоминею больше, чем Моуриньо

Оле Гуннар Сульшер и Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей заявил, что чувствует себя гораздо лучше при Оле Гуннаре Сульшере, чем при его предшественнике на тренерском мостике Жозе Моуриньо.

В первой половине этого сезона Моуриньо использовал Мактоминея для латания возникающих дыр — несколько матчей 22-летнему шотландцу пришлось сыграть в качестве центрального защитника. При этом появления Скотта на футбольном поле носили нерегулярный характер.

При Сульшере у воспитанника "красных дьяволов" появилась определенная стабильность, Матоминей стал играть на излюбленной позиции центрального защитника, а в январе даже заключил новый контракт. Так Скотту нравится гораздо больше.

"У меня были времена, когда я чувствовал себя так тяжело, играя не на своей позиции и не до конца понимая, как моя игра воспринимается людьми. Кроме того, я не знал, в чем состоит моя роль при подключении вперед".

"Но благодаря Оле я смог провести несколько матчей подряд и стал чувствовать себя гораздо лучше. С ним мы уже пережили ряд удивительных вечеров. Я просто хочу продолжать учиться", — сообщил Мактоминей Sky Sports.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 13:00

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