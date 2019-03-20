Сборная Бельгии вернула "Юнайтед" травмированного Лукаку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку досрочно возвращается из сборной Бельгии в расположение своего клуба по причине травмы.



Напомним, Лукаку пропустил последний матч "красных дьяволов" перед международным перерывом — сыграть против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии Ромелу помешала травма стопы, полученная против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Откликнувшись на вызов из национальной команды, в понедельник 25-летний нападающий не смог приступить к тренировкам. Вместо этого Лукаку отправился на МРТ-обследование.



Изучив конечность футболиста, доктора бельгийской сборной решили не рисковать Ромелу в предстоящих матчах против России и Кипра. Как сообщает Manchester Evening News, теперь Лукаку направляется в Манчестер на реабилитацию.



Предполагается, что это решение стало своего рода мерой предосторожности — Лукаку должен восстановиться к матчу "Юнайтед" против "Уотфорда" в конце следующей недели.