"Дерби" выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец "Дерби" Мел Моррис пытается продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт.

Последний финансовый отчет "баранов", датированный июнем 2017, свидетельствует, что Моррис вложил 95 миллионов фунтов в родительскую компанию своего клуба Sevco 5112.



С тех пор эта сумма только увеличилась — каждый месяц бьет по карману бизнесмена еще на 1-2 млн. фунтов. Моррис устал тянуть эту лямку и теперь пытается найти инвестора, который согласился бы принять "Дерби" со всеми долгами.



Клуб с "Дерби Каунти" привлек определенный интерес из США и Ближнего Востока, однако пока Моррис не получил официальных предложений о покупке, сообщает The Times.



Настороженность инвесторов объясняется в том числе и тем, что команда Фрэнка Лэмпарда несколько сбавила обороты в последние месяцы и сейчас занимает только восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.



Добавим, что последний раз "Дерби" выступал в Премьер-Лиге еще в 2008 году — с тех пор клуб стабильно убыточен. Сам Моррис является владельцем "баранов" с 2015 года.