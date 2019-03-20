"Дерби" выставлен на продажу за 1 фунт

Мел Моррис Владелец "Дерби" Мел Моррис пытается продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт.

Последний финансовый отчет "баранов", датированный июнем 2017, свидетельствует, что Моррис вложил 95 миллионов фунтов в родительскую компанию своего клуба Sevco 5112.

С тех пор эта сумма только увеличилась — каждый месяц бьет по карману бизнесмена еще на 1-2 млн. фунтов. Моррис устал тянуть эту лямку и теперь пытается найти инвестора, который согласился бы принять "Дерби" со всеми долгами.

Клуб с "Дерби Каунти" привлек определенный интерес из США и Ближнего Востока, однако пока Моррис не получил официальных предложений о покупке, сообщает The Times.

Настороженность инвесторов объясняется в том числе и тем, что команда Фрэнка Лэмпарда несколько сбавила обороты в последние месяцы и сейчас занимает только восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Добавим, что последний раз "Дерби" выступал в Премьер-Лиге еще в 2008 году — с тех пор клуб стабильно убыточен. Сам Моррис является владельцем "баранов" с 2015 года.


Метки Дерби, Моррис

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3998

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 20.03.2019 12:17 # yela
    Печально конечно, могут повторить судьбу Портсмута

    (ответить)

  2. shymkentski 20.03.2019 12:02 # shymkentski
    Лэмпард конечно мог бы уговорить Челси дать Абрахама ему, с ним бы его Дерби спокойно бы вышла из шипа

    (ответить)

  3. coon4 20.03.2019 11:38 # coon4
    Может купить их. Или наушники на алике, подумаю ещё кароч

    (ответить)

  4. danilych89 20.03.2019 11:22 # danilych89
    боюсь, что в случае покупки клуба новый инвестор для выхода на положительный баланс устроит глобальное перекраивание экономики клуба (нынешняя бухгалтерская модель доказала, что не работает). а это повлечет уход части футболистов и долгосрочный отказ от больших амбиций (если только, конечно, клуб не купит какой-нибудь нефтяной шейх).

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: