"Дерби" выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец "Дерби" Мел Моррис пытается продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт.
Последний финансовый отчет "баранов", датированный июнем 2017, свидетельствует, что Моррис вложил 95 миллионов фунтов в родительскую компанию своего клуба Sevco 5112.
С тех пор эта сумма только увеличилась — каждый месяц бьет по карману бизнесмена еще на 1-2 млн. фунтов. Моррис устал тянуть эту лямку и теперь пытается найти инвестора, который согласился бы принять "Дерби" со всеми долгами.
Клуб с "Дерби Каунти" привлек определенный интерес из США и Ближнего Востока, однако пока Моррис не получил официальных предложений о покупке, сообщает The Times.
Настороженность инвесторов объясняется в том числе и тем, что команда Фрэнка Лэмпарда несколько сбавила обороты в последние месяцы и сейчас занимает только восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.
Добавим, что последний раз "Дерби" выступал в Премьер-Лиге еще в 2008 году — с тех пор клуб стабильно убыточен. Сам Моррис является владельцем "баранов" с 2015 года.
20.03.2019 11:00
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Печально конечно, могут повторить судьбу Портсмута
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Лэмпард конечно мог бы уговорить Челси дать Абрахама ему, с ним бы его Дерби спокойно бы вышла из шипа
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Может купить их. Или наушники на алике, подумаю ещё кароч
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боюсь, что в случае покупки клуба новый инвестор для выхода на положительный баланс устроит глобальное перекраивание экономики клуба (нынешняя бухгалтерская модель доказала, что не работает). а это повлечет уход части футболистов и долгосрочный отказ от больших амбиций (если только, конечно, клуб не купит какой-нибудь нефтяной шейх).
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