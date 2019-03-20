Данни Роуз потрясен упадком формы "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что он шокирован тем спадом, который случился у его команды перед заключительным отрезком сезона Премьер-Лиги.

Еще месяц назад "шпоры" всерьез помышляли о том, чтобы вмешаться в борьбу с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за чемпионский титул.



Однако в четырех последних матчах команда Маурисио Почеттино набрала лишь одно очко, поставив под угрозу свое попадание в топ-4, и у Роуза нет объяснений, почему это произошло.



"Это просто безумие. Три недели назад мы опережали "Арсенал" на 10 очков. Забавно, что неделя в футболе может показаться вечностью, особенно когда после двух поражений подряд ты вынужден выгрызать ничью против "Арсенала".



"Естественно, этот сезон складывается не так, как мы его себе представляли еще три недели назад, особенно если учесть, что нам все еще предстоит отправиться к "Сити" и на "Энфилд". Другие матчи в лиге тоже нельзя назвать легкими", — цитирует Роуза Sky Sports.