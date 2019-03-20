"Тоттенхэм" и "Челси" задумываются о покупке Аке

Большие клубы Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Челси", задумываются о покупке защитника "Борнмута" Натана Аке.

24-летний Аке очень уверенно проводит этот сезон — ничуть не хуже предыдущего, когда он был признан Игроком Года в команде Эдди Хау.



Когда "синие" продавали Натана "вишенкам" на старте прошлого сезона за 20 млн. фунтов, то оставили за собой опцию по обратному выкупу защитника за 40 млн.



Однако "Челси", который может и не добиться снятия или приостановки трансферного запрета ФИФА — не единственный претендент на игрока сборной Голландии. Видеть Аке у себя также хочет "Тоттенхэм".



Как сообщает Daily Mirror, интерес к Натану не ограничивается Премьер-Лигой. В борьбу за Аке может вступить "Наполи", который подыскивает центрального защитника на случай продажи Калиду Кулибали, большой цели для "Манчестер Юнайтед".