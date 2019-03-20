"Тоттенхэм" и "Челси" задумываются о покупке Аке

Натан Аке Большие клубы Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Челси", задумываются о покупке защитника "Борнмута" Натана Аке.

24-летний Аке очень уверенно проводит этот сезон — ничуть не хуже предыдущего, когда он был признан Игроком Года в команде Эдди Хау.

Когда "синие" продавали Натана "вишенкам" на старте прошлого сезона за 20 млн. фунтов, то оставили за собой опцию по обратному выкупу защитника за 40 млн.

Однако "Челси", который может и не добиться снятия или приостановки трансферного запрета ФИФА — не единственный претендент на игрока сборной Голландии. Видеть Аке у себя также хочет "Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Mirror, интерес к Натану не ограничивается Премьер-Лигой. В борьбу за Аке может вступить "Наполи", который подыскивает центрального защитника на случай продажи Калиду Кулибали, большой цели для "Манчестер Юнайтед".


Метки Аке, Борнмут, Наполи, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 09:00

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  1. puhovik-vengera 20.03.2019 09:34 # puhovik-vengera
    Да он же дно

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  2. ofori-twumasi 20.03.2019 09:21 # ofori-twumasi
    Отличный техничный игрок, только для центрального защитника рост 181 см - это маловато. В АПЛ физика многое решает.

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