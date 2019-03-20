Последняя жвачка Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которую жевал сэр Алекс Фергюсон в своем заключительном матче в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", была продана на eBay за 390 тысяч фунтов.

Напомним, великий шотландец очень эффектно завершил свою тренерскую карьеру, сыграв 5:5 с "Вест Бромвичем" в заключительном туре сезона Премьер-Лиги 2012/13.



Жвачка всегда была неотъемлемым атрибутом образа Фергюсона, а та пластинка, которую сэр Алекс жевал на "Хоторнс", стала настоящим раритетом и ушла с молотка по цене, за которую шотландец вполне мог купить игрока, когда брался за работу в "Юнайтед" в 1986 году.



Добавим, в описании к указанному лоту на eBay говорилось, что все средства от продажи этой использованной жвачки пойдут в благотворительный фонд MU Foundation.