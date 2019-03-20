Последняя жвачка Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которую жевал сэр Алекс Фергюсон в своем заключительном матче в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", была продана на eBay за 390 тысяч фунтов.
Напомним, великий шотландец очень эффектно завершил свою тренерскую карьеру, сыграв 5:5 с "Вест Бромвичем" в заключительном туре сезона Премьер-Лиги 2012/13.
Жвачка всегда была неотъемлемым атрибутом образа Фергюсона, а та пластинка, которую сэр Алекс жевал на "Хоторнс", стала настоящим раритетом и ушла с молотка по цене, за которую шотландец вполне мог купить игрока, когда брался за работу в "Юнайтед" в 1986 году.
Добавим, в описании к указанному лоту на eBay говорилось, что все средства от продажи этой использованной жвачки пойдут в благотворительный фонд MU Foundation.
20.03.2019 08:00
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Последние комментарии:
со вкусом удава Уэбба я так понимаю
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Вот это позор.
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Вот он культ личности. Скузня, как клуб в целом даже не дотягивает до величия одной лишь жвачки старика, вот и весь уровень.
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Жвачку явно купили владельцы лузерпуля и передали клопу, чтоб они хоть как то почувствовали вкус победы в апл
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Кого-то жестко наебали.
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Фу cyка, каким долбоё6ом надо быть чтоб купить это дерьмо. Ещё и за такие деньги.
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да,вот эта жвачка:
https://pp.userapi.com/c856024/v856024500/7c89/KTHZSLCYttk.jpg
(ответить)
все средства от продажи этой использованной жвачки уйдут на зарплату Санчеса
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все средства от продажи этой использованной жвачки пойдут в благотворительный фонд MU Foundation на поддержку радужных фанатов
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Да, вот она:
https://ibb.co/fpgr4HG
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Писец ахах,лучше бы мне бабки отдал)))Блевотину Ферги никто не хочет купить недорого 500к евро всего?!
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Шикарный был хет-трик от Лукаку
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Что за полупокер купил ее...что он,блеять,с ней делать будет!?
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В 1986 году он начал
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