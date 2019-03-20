Последняя жвачка Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Сэр Алекс Фергюсон Жвачка, которую жевал сэр Алекс Фергюсон в своем заключительном матче в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", была продана на eBay за 390 тысяч фунтов.

Напомним, великий шотландец очень эффектно завершил свою тренерскую карьеру, сыграв 5:5 с "Вест Бромвичем" в заключительном туре сезона Премьер-Лиги 2012/13.

Жвачка всегда была неотъемлемым атрибутом образа Фергюсона, а та пластинка, которую сэр Алекс жевал на "Хоторнс", стала настоящим раритетом и ушла с молотка по цене, за которую шотландец вполне мог купить игрока, когда брался за работу в "Юнайтед" в 1986 году.

Добавим, в описании к указанному лоту на eBay говорилось, что все средства от продажи этой использованной жвачки пойдут в благотворительный фонд MU Foundation.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1861

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 20.03.2019 09:00 # jack-willsher
    со вкусом удава Уэбба я так понимаю

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  2. fanstevengerrard 20.03.2019 08:57 # fanstevengerrard
    Вот это позор.

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  3. keane16 20.03.2019 08:54 # keane16
    Вот он культ личности. Скузня, как клуб в целом даже не дотягивает до величия одной лишь жвачки старика, вот и весь уровень.

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  4. mu-fc 20.03.2019 08:52 # mu-fc
    Жвачку явно купили владельцы лузерпуля и передали клопу, чтоб они хоть как то почувствовали вкус победы в апл

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  5. ofori-twumasi 20.03.2019 08:49 # ofori-twumasi
    Кого-то жестко наебали.

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  6. chelsea88 20.03.2019 08:41 # chelsea88
    Фу cyка, каким долбоё6ом надо быть чтоб купить это дерьмо. Ещё и за такие деньги.

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  7. hammersmith 20.03.2019 08:36 # hammersmith
    да,вот эта жвачка:

    https://pp.userapi.com/c856024/v856024500/7c89/KTHZSLCYttk.jpg

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  8. villas-boas 20.03.2019 08:32 # villas-boas
    все средства от продажи этой использованной жвачки уйдут на зарплату Санчеса

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  9. pistolero-lfc 20.03.2019 08:26 # pistolero-lfc
    все средства от продажи этой использованной жвачки пойдут в благотворительный фонд MU Foundation на поддержку радужных фанатов

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  10. staryi-eblan 20.03.2019 08:23 # staryi-eblan
    Да, вот она:

    https://ibb.co/fpgr4HG

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  11. kalei 20.03.2019 08:17 # kalei
    Писец ахах,лучше бы мне бабки отдал)))Блевотину Ферги никто не хочет купить недорого 500к евро всего?!

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  12. tra-hall 20.03.2019 08:09 # tra-hall
    Шикарный был хет-трик от Лукаку

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  13. rediska91 20.03.2019 08:09 # rediska91
    Что за полупокер купил ее...что он,блеять,с ней делать будет!?

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  14. krilov265 20.03.2019 08:05 # krilov265
    В 1986 году он начал

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