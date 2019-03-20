Абрахэм надеется выступать за "Челси" в следующем сезоне

Тэмми Абрахэм и Джон Терри Нападающий "Астон Виллы" Тэмми Абрахэм считает, что он достаточно хорош, чтобы выступать за свой родной клуб "Челси".

21-летний Абрахэм выдающимся образом проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле", отметившись уже 21 забитым мячом за клуб Чемпионшипа.

В январе заполучить Абрахэма пытался "Вулверхэмптон", причем был готов как выкупить Тэмми, так и арендовать его. Однако молодой англичанин предпочел остаться до конца сезона в "Астон Вилле", которая, как он надеется, станет для него трамплином в первую команду "Челси".

"Выступать за "Челси" — это моя цель на следующий сезон. Будучи ребенком, я всегда мечтал играть за "Челси". Я всегда верил в это".

"Думаю, я обладаю достаточным мастерством для этого. Я просто должен ухватиться обеими руками за свой шанс, когда оный получу", — сообщил Абрахэм Sky Sports.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 20.03.2019 08:51 # ofori-twumasi
    Нормальный топарь, не хуже Вжиру будет явно.

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  2. chelsea88 20.03.2019 07:57 # chelsea88
    Скоро все арендованные свой шанс получат. Целый сезон играть без трансферов.

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  3. pistolero-lfc 20.03.2019 07:46 # pistolero-lfc
    у Челси 40 воспитаников по арендам гуляет, если хотя бы половине игроков дать шанс, а они мотивированные и голодные, то смело можно оформлять покер!

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  4. j-silver 20.03.2019 07:35 # j-silver
    щитай очередного топаря подписали, 21 гол за сезон - пижже чем жиру, бората и ига вместе взятые

    абрахэм, обои, пулишич. лофтуск-чек, ампаду - сезон можно и не начинать

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  5. chebrec 20.03.2019 07:01 # chebrec
    Ну да бан в помощь

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