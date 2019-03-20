Абрахэм надеется выступать за "Челси" в следующем сезоне
Нападающий "Астон Виллы" Тэмми Абрахэм считает, что он достаточно хорош, чтобы выступать за свой родной клуб "Челси".
21-летний Абрахэм выдающимся образом проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле", отметившись уже 21 забитым мячом за клуб Чемпионшипа.
В январе заполучить Абрахэма пытался "Вулверхэмптон", причем был готов как выкупить Тэмми, так и арендовать его. Однако молодой англичанин предпочел остаться до конца сезона в "Астон Вилле", которая, как он надеется, станет для него трамплином в первую команду "Челси".
"Выступать за "Челси" — это моя цель на следующий сезон. Будучи ребенком, я всегда мечтал играть за "Челси". Я всегда верил в это".
"Думаю, я обладаю достаточным мастерством для этого. Я просто должен ухватиться обеими руками за свой шанс, когда оный получу", — сообщил Абрахэм Sky Sports.
20.03.2019 07:00
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Последние комментарии:
Нормальный топарь, не хуже Вжиру будет явно.
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Скоро все арендованные свой шанс получат. Целый сезон играть без трансферов.
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у Челси 40 воспитаников по арендам гуляет, если хотя бы половине игроков дать шанс, а они мотивированные и голодные, то смело можно оформлять покер!
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щитай очередного топаря подписали, 21 гол за сезон - пижже чем жиру, бората и ига вместе взятые
абрахэм, обои, пулишич. лофтуск-чек, ампаду - сезон можно и не начинать
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Ну да бан в помощь
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