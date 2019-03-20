Абрахэм надеется выступать за "Челси" в следующем сезоне

Нападающий "Астон Виллы" Тэмми Абрахэм считает, что он достаточно хорош, чтобы выступать за свой родной клуб "Челси".

21-летний Абрахэм выдающимся образом проводит этот сезон в аренде в "Астон Вилле", отметившись уже 21 забитым мячом за клуб Чемпионшипа.



В январе заполучить Абрахэма пытался "Вулверхэмптон", причем был готов как выкупить Тэмми, так и арендовать его. Однако молодой англичанин предпочел остаться до конца сезона в "Астон Вилле", которая, как он надеется, станет для него трамплином в первую команду "Челси".



"Выступать за "Челси" — это моя цель на следующий сезон. Будучи ребенком, я всегда мечтал играть за "Челси". Я всегда верил в это".



"Думаю, я обладаю достаточным мастерством для этого. Я просто должен ухватиться обеими руками за свой шанс, когда оный получу", — сообщил Абрахэм Sky Sports.