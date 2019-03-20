Томас Парти может стать преемником Фернандиньо в "Сити"

"Манчестер Сити" обозначил интерес к полузащитнику "Атлетико" Томасу Парти как к возможному преемнику для Фернандиньо.

Как известно, вот уже несколько трансферных окон "горожане" ищут игрока, который в перспективе смог бы стать достойно заменой для Фернандиньо в опорной зоне.



Тянуть с этим дальше "Сити" просто не может — особенно в свете нависшей угрозы оказаться под трансферным запретом из-за нарушений правил финансового фейр-плей и того факта, что в мае Фернандиньо исполнится уже 34 года.



За последние месяцы на "Этихад" сватали многих полузащитников оборонительного плана — от Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" до Танги Ндомбеле из "Лиона".



Однако ведущее футбольное издание Ганы Ghanasoccernet утверждает, что "Сити" положил глаз на их соотечественника Парти, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично является большим поклонником таланта Томаса.



В данный момент у 25-летнего Парти есть рассчитанный до 2023 года контракт с опцией выкупа за 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), однако "Атлетико" уже обеспокоен интересом других клубов к Томасу и подумывает наградить того новой сделкой.



Ghanasoccernet также добавляет, что "Сити" может попытаться выменять Парти на своего полузащитника Илкая Гюндогана, который никак не соглашается продлевать истекающий в следующем году контракт.