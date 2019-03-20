Эррера договорился о новом контракте с "Юнайтед"

Полузащитник Андер Эррера станет уже пятым игроком, согласившимся продлить сотрудничество с "Манчестер Юнайтед" в период работы Оле Гуннара Сульшера.

При Сульшере в качестве главного тренера Эррера превратился в важнейшего игрока "красных дьяволов". Поручив всю черновую работу Андеру и Неманье Матичу, Оле Гуннар смог развязать руки Полю Погба.



В отличие от Сульшера, при его предшественнике Жозе Моуриньо 29-летний испанец не имел твердого места в стартовом составе, а пресса регулярно спекулировала насчет ухода Эррера в конце сезона свободным агентом.



Однако The Sun удалось узнать, что "красным дьяволам" удалось предотвратить уход Андера. Клуб с "Олд Траффорд" достиг принципиальной договоренности с полузащитником о новой сделке и надеется вскоре подтвердить это официально.



Таким образом, решив сохранить Эрреру и отпустить капитана Антонио Валенсию, "дьяволы" должны определить будущее еще некоторых других своих игроков. Контракты Хуана Маты, Андреаса Перейры и Маттео Дармиана тоже истекают в конце сезона, причем в случае с двумя последними у клуба есть опция продления на 12 месяцев.