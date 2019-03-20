Эррера договорился о новом контракте с "Юнайтед"
Полузащитник Андер Эррера станет уже пятым игроком, согласившимся продлить сотрудничество с "Манчестер Юнайтед" в период работы Оле Гуннара Сульшера.
При Сульшере в качестве главного тренера Эррера превратился в важнейшего игрока "красных дьяволов". Поручив всю черновую работу Андеру и Неманье Матичу, Оле Гуннар смог развязать руки Полю Погба.
В отличие от Сульшера, при его предшественнике Жозе Моуриньо 29-летний испанец не имел твердого места в стартовом составе, а пресса регулярно спекулировала насчет ухода Эррера в конце сезона свободным агентом.
Однако The Sun удалось узнать, что "красным дьяволам" удалось предотвратить уход Андера. Клуб с "Олд Траффорд" достиг принципиальной договоренности с полузащитником о новой сделке и надеется вскоре подтвердить это официально.
Таким образом, решив сохранить Эрреру и отпустить капитана Антонио Валенсию, "дьяволы" должны определить будущее еще некоторых других своих игроков. Контракты Хуана Маты, Андреаса Перейры и Маттео Дармиана тоже истекают в конце сезона, причем в случае с двумя последними у клуба есть опция продления на 12 месяцев.
20.03.2019 05:55
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Последние комментарии:
Здарова ержаны
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А этот черножопый далбаёб всё кидает свои дешёвые, никому не абсолютно не нужные понты, ну что за чмошная , обоссанная полукровка)))
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Вот ему бы в пару топа вместо матича и пойдет игра быстрее и легче.
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Вот левон помыл жёпу намазался и лёг на страпон, на ночь
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Долбаебы, что не спите? Кроме колбасников
У нас время уже 11:53
Идите спать нахуй
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Zinedine Zidane has decided to eschew Neymar and go for at least one of Eden Hazard, Christian Eriksen and Sadio Mane.
With Chelsea facing a transfer ban and therefore reluctant to sell even if that means losing Hazard for nothing next year, and Madrid not keen on facing Daniel Levy, the Spanish club reckon Mane is the most gettable of the trio.
To smooth that transaction, Real may offer Liverpool Raphael Varane, who has reportedly decided it is time to leave Spain for a new experience.
Even if Real recommend Liverpool, however, the player himself is said to be interested in Manchester United, who have been on his trail for years.
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если выиграем какой-нибудь трофи, продавать за 150 млн) купить какого-нибудь Лозано, Депая или вернуть Коутиньо за условные 60-70 млн+Варан = это супер сделка
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Топарь, все еще>Канте
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Старая гвардия в деле
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Каких-то днарей продляют, а лучшего игрока последних 5 лет не могут
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