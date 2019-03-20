Алдервейрелд не знает, где будет выступать в следующем сезоне

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд признался, что у него нет никакой определенности со своим будущим.

Когда в январе "шпоры" автоматически продлили контракт с Алдервейрелдом до 2020 года, то одновременно сделали Тоби доступным для трансфера грядущим летом по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов.



Несмотря на то, что ранее в марте Алдервейрелду исполнилось уже 30 лет, такая цена может показаться весьма привлекательной для некоторых больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



Однако в преддверии матчей сборной Бельгии против России и Кипра экс-защитник "Саутгемптона" заявил, что сосредоточен лишь на завершении этого сезона и не знает, где проведет следующий — в "Тоттенхэме" или где-либо еще.



"В этом сезоне еще играть и играть. Кроме того, у меня остается еще год по контракту со "шпорами", поэтому я не заглядываю дальше этого сезона".



"Я ничего не знаю по поводу остального. Я очень счастлив в "Тоттенхэме", поэтому посмотрим, что принесет нам будущее".



"Я по-прежнему чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме. Думаю, я сыграл много минут в этом сезоне и показал, что я в полном порядке — я не чувствую себя на 30 лет, я чувствую себя моложе".



"Как я уже сказал, я очень счастлив и просто пытаюсь двигаться матч за матчем. В этом сезоне предстоит еще многое разыграть, и я хочу быть максимально полезен в этом отношении", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.