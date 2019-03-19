"Юнайтед" может вернуться за Гризманном
1 июля стоимость выкупа нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна резко снизится, что может привлечь интерес "Манчестер Юнайтед".
Достоверно известно, что пару лет назад "Юнайтед" уже интересовался Гризманном, однако тот так и не решился покинуть оказавшийся под трансферным запретом "Атлетико".
Прошлым летом Антуана связывали уже с переходом в "Барселону", но он вновь продемонстрировал преданность "матрасникам" и заключил рассчитанный до 2023 года контракт с опцией по выкупу за 200 миллионов евро (171 млн. фунтов).
Однако AS стало известно, что грядущим летом стоимость выкупа Гризманна резко снизится — до 120 млн. евро (103 млн. фунтов). Это может привлечь интерес ПСЖ и — особенно, как утверждает испанское издание — "Юнайтед".
Может быть заинтересован в смене клуба и сам 27-летний француз, чей клуб в этом сезоне безнадежно отстал от "Барселоны" в Ла Лиге, а также уже вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.
По информации AS, забивший 18 голов в этом сезоне нападающий более не чувствует себя комфортно в Мадриде. Гризманн считает, что новый контракт с "Атлетико" был ошибкой, и теперь хочет уйти.
Клуб с "Олд Траффорд" может быть привлекателен для Гризманна не только своим давним интересом, но и тем фактом, что за "красных дьяволов" выступают друзья и партнеры Антуана по сборной Поль Погба и Антони Мартиаль.
Таким образом, чтобы заполучить Гризманна, "Юнайтед" лишь потребуется заручиться согласием самого игрока и заплатить необходимые 103 млн. фунтов.
19.03.2019 23:00
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бёрнлеям и Лукаку назабивает, а против топов антуан все равно не вывозит. нах не нужен короче
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