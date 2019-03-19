"Юнайтед" может вернуться за Гризманном

1 июля стоимость выкупа нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна резко снизится, что может привлечь интерес "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что пару лет назад "Юнайтед" уже интересовался Гризманном, однако тот так и не решился покинуть оказавшийся под трансферным запретом "Атлетико".



Прошлым летом Антуана связывали уже с переходом в "Барселону", но он вновь продемонстрировал преданность "матрасникам" и заключил рассчитанный до 2023 года контракт с опцией по выкупу за 200 миллионов евро (171 млн. фунтов).



Однако AS стало известно, что грядущим летом стоимость выкупа Гризманна резко снизится — до 120 млн. евро (103 млн. фунтов). Это может привлечь интерес ПСЖ и — особенно, как утверждает испанское издание — "Юнайтед".



Может быть заинтересован в смене клуба и сам 27-летний француз, чей клуб в этом сезоне безнадежно отстал от "Барселоны" в Ла Лиге, а также уже вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.



По информации AS, забивший 18 голов в этом сезоне нападающий более не чувствует себя комфортно в Мадриде. Гризманн считает, что новый контракт с "Атлетико" был ошибкой, и теперь хочет уйти.



Клуб с "Олд Траффорд" может быть привлекателен для Гризманна не только своим давним интересом, но и тем фактом, что за "красных дьяволов" выступают друзья и партнеры Антуана по сборной Поль Погба и Антони Мартиаль.



Таким образом, чтобы заполучить Гризманна, "Юнайтед" лишь потребуется заручиться согласием самого игрока и заплатить необходимые 103 млн. фунтов.