FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной в Баркли монетой
FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной с трибун монетой в полузащитника "Челси" Росса Баркли во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".
Перед уходом на международный перерыв Баркли не смог помочь "синим" отобрать очки у своей бывшей команды — "Челси" потерпел поражение со счетом 2:0, а сам Росс был заменен на 65-й минуте.
Стоит отметить, что это был первый матч для Баркли, воспитанника "Эвертона", на "Гудисон Парк" в футболке "Челси". Росс был встречен фанатами мерсисайдского клуба в штыки, а с трибун то и дело раздавались оскорбительные кричалки.
Как сообщает Liverpool Echo, еще на седьмой минуте матча, когда "синие" подавали угловой, в 25-летнего полузащитника была брошена монета.
В своем официальном заявлении "Эвертон" сообщает, что "ириски" в курсе данного инцидента и уже изучают все его обстоятельства, а FA в свою очередь запросила информацию у обоих клубов.
19.03.2019 22:00
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Последние комментарии:
Опять скажут что ничего страшного не произошло
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Это же просто выброшенные деньги. Впрочем как и сам Баркли.
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Пенсы -терпилы месяца
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Зачем было кидать в него монету. Он и так к пенсии из-за бабла пришел. Надо было говнецом в этого предателя запустить
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