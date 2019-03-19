FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной в Баркли монетой

Росс Баркли FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной с трибун монетой в полузащитника "Челси" Росса Баркли во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

Перед уходом на международный перерыв Баркли не смог помочь "синим" отобрать очки у своей бывшей команды — "Челси" потерпел поражение со счетом 2:0, а сам Росс был заменен на 65-й минуте.

Стоит отметить, что это был первый матч для Баркли, воспитанника "Эвертона", на "Гудисон Парк" в футболке "Челси". Росс был встречен фанатами мерсисайдского клуба в штыки, а с трибун то и дело раздавались оскорбительные кричалки.

Как сообщает Liverpool Echo, еще на седьмой минуте матча, когда "синие" подавали угловой, в 25-летнего полузащитника была брошена монета.

В своем официальном заявлении "Эвертон" сообщает, что "ириски" в курсе данного инцидента и уже изучают все его обстоятельства, а FA в свою очередь запросила информацию у обоих клубов.


Метки FA, Баркли, Премьер-Лига, происшествия, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 22:00

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  1. chebrec 19.03.2019 22:36 # chebrec
    Опять скажут что ничего страшного не произошло

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  2. brown-ale 19.03.2019 22:16 # brown-ale
    Это же просто выброшенные деньги. Впрочем как и сам Баркли.

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  3. chr1s8rown 19.03.2019 22:04 # chr1s8rown
    Пенсы -терпилы месяца

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  4. raka-eve 19.03.2019 22:02 # raka-eve
    Зачем было кидать в него монету. Он и так к пенсии из-за бабла пришел. Надо было говнецом в этого предателя запустить

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