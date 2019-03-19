FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной в Баркли монетой

FA и "Эвертон" расследуют инцидент с брошенной с трибун монетой в полузащитника "Челси" Росса Баркли во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

Перед уходом на международный перерыв Баркли не смог помочь "синим" отобрать очки у своей бывшей команды — "Челси" потерпел поражение со счетом 2:0, а сам Росс был заменен на 65-й минуте.



Стоит отметить, что это был первый матч для Баркли, воспитанника "Эвертона", на "Гудисон Парк" в футболке "Челси". Росс был встречен фанатами мерсисайдского клуба в штыки, а с трибун то и дело раздавались оскорбительные кричалки.



Как сообщает Liverpool Echo, еще на седьмой минуте матча, когда "синие" подавали угловой, в 25-летнего полузащитника была брошена монета.



В своем официальном заявлении "Эвертон" сообщает, что "ириски" в курсе данного инцидента и уже изучают все его обстоятельства, а FA в свою очередь запросила информацию у обоих клубов.