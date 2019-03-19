Райан Гиггз возразил Ибрагимовичу

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возразил нападающему Златану Ибрагимовичу, заявив, что бывший игроки "красных дьяволов" имеют право высказывать свое мнение.

Напомним, в своем интервью Daily Mirror Ибрагимович, выступавший за "Юнайтед" с 2016 по 2018 год, высказал мнение, что представители знаменитого "Класса 92" только и делают, что критикуют свой бывший клуб.

На своей пресс-конференции перед товарищеским матчем против Тринидада и Тобаго Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, Райан ответил Златану, язвительно добавив, что шведу должно быть "виднее".

"Когда вы сыграли более 2 тысяч матчей на всех за "Манчестер Юнайтед", вы имеете право на мнение".

"Иногда положительное, иногда отрицательное, но я не думаю, что оно оказывает какое-либо влияние на результаты. Мы является болельщиками этого клуба, совместно с другими бывшими игроками, которые выступают по ТВ и радио".

"В футболе положено иметь разные мнения. Но, очевидно, ему виднее, чем нам, когда речь про "Юнайтед", — цитирует Гиггза Sky Sports.


Метки Гиггз, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 492

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  1. ditotonatale 19.03.2019 21:03 # ditotonatale
    Златану теперь надо глаз да глаз держать за своей женой

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  2. electric 19.03.2019 21:02 # electric
    Подорвал гикца аки лифак левона бритого.

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  3. mancunia-planet 19.03.2019 21:01 # mancunia-planet
    лучший игрок в истории апл возразил

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