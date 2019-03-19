Александер-Арнольд: "Ливерпуль" научился отвечать на трудности"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд уверен, что его еще несколько лет назад его команда не смогла бы выиграть свои последние матчи.

В двух последних матчах — против "Бернли" и "Фулхэма" — "красным" приходилось проявлять свой характер и реагировать на голы соперников. Оба поединка "Ливерпуль" выиграл, благодаря чему продолжил борьбу за титул Премьер-Лиги.



По мнению Александер-Арнольда, "красные" приобрели ценное умение, которого у них не было в прошлом.



"Определенно, мы больше не теряем самообладание, сталкиваясь с трудностями. Несколько лет назад мы, возможно, выиграли бы только один из этих заключительных матчей, мы не смогли бы набрать три очка".



"Однако теперь мы показываем, насколько мы выросли и какой хорошей командой становимся. "Фулхэм" — тяжелое место для выездов, а в концовке сезона самое важное — одерживать победы, особенно когда ты подвергаешься испытанию и пропускаешь гол".



"Такие вещи могут остаться незамеченными во время сезона, но они жизненно важны для нас. Возможно, в конце сезона мы оглянемся назад и подумаем — как бы ни завершился сезон — что это был важный матч для нас", — цитирует Александер-Арнольда Goal.