Александер-Арнольд: "Ливерпуль" научился отвечать на трудности"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд уверен, что его еще несколько лет назад его команда не смогла бы выиграть свои последние матчи.

В двух последних матчах — против "Бернли" и "Фулхэма" — "красным" приходилось проявлять свой характер и реагировать на голы соперников. Оба поединка "Ливерпуль" выиграл, благодаря чему продолжил борьбу за титул Премьер-Лиги.

По мнению Александер-Арнольда, "красные" приобрели ценное умение, которого у них не было в прошлом.

"Определенно, мы больше не теряем самообладание, сталкиваясь с трудностями. Несколько лет назад мы, возможно, выиграли бы только один из этих заключительных матчей, мы не смогли бы набрать три очка".

"Однако теперь мы показываем, насколько мы выросли и какой хорошей командой становимся. "Фулхэм" — тяжелое место для выездов, а в концовке сезона самое важное — одерживать победы, особенно когда ты подвергаешься испытанию и пропускаешь гол".

"Такие вещи могут остаться незамеченными во время сезона, но они жизненно важны для нас. Возможно, в конце сезона мы оглянемся назад и подумаем — как бы ни завершился сезон — что это был важный матч для нас", — цитирует Александер-Арнольда Goal.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 20:00

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  1. electric 19.03.2019 20:58 # electric
    Изи заовнил местный планктон.

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  2. tra-hall 19.03.2019 20:41 # tra-hall
    Медаль апл сначала покажт, а потом кукарекай, сопляк

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  3. sausage 19.03.2019 20:08 # sausage
    Это конечно хорошо, а вот когда научатся эти трудности себе не создавать на ровном месте, тогда точно чемпики.

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