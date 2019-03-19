Марку Силва оштрафован на 12 тысяч фунтов

Наставник "Эвертона" Марку Силва был оштрафован на 12 тысяч фунтов, но при этом избежал дисквалификации за неподобающее поведение в матче против "Ньюкасла".

После поражения 3:2 от "сорок" ранее в марте Сильва был чрезвычайно зол на рефери Ли Мейсона, чья бригада, как он думал, проглядела офсайд у Саломона Рондона, автора решающего гола в матче.



После финального свистка Марку вступил в конфронтацию с арбитрами, а спустя несколько дней в адрес португальского тренера были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении, с которыми он согласился.



Сегодня Ассоциация вынесла свой вердикт, ограничившись денежным штрафом. Это решение стало облегчением для Силвы, чей коллега Маурисио Почеттино недавно был дисквалифицирован на два матча за похожую провинность — отягчающим обстоятельством в случае рулевого "Тоттенхэма" стало использование бранной речи.