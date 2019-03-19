Азар отсрочил переговоры с "Реалом" до конца сезона

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что хочет сперва хорошо завершить этот сезон, прежде чем обсудит вариант с переходом в "Реал".

Азара называется одной из главных трансферных целей Зинедина Зидана, вернувшегося на должность главного тренера "Реала", на грядущее лето.

Эден никогда не скрывал, что "Реал" является клубом его мечты, а Зидан — идолом с детства. Истекающий в следующем году контракт Азара только упрощает задачу испанского гранда. Однако игрок призывает не забегать вперед.

"В данный момент ничего не происходит. У нас с "Челси" еще два важных месяца впереди. Мы можем выиграть Лигу Европы. Мы должны выиграть Лигу Европы или финишировать в топ-4, чтобы попасть в Лигу Чемпионов".

"Я думаю лишь о концовке сезона, а не о том что может произойти через два, три или четыре месяца. Я не знаю. Время покажет", — сообщил Азар VTM News.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 19.03.2019 18:27 # j-silver
    Просто реал передумал и теперь рассматривает кандидатуру салаха

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  2. alexomck 19.03.2019 18:02 # alexomck
    хочет помочь Челси в ЛЕ пробиться:)

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