Куртуа отверг вариант с переходом в "Юнайтед"

Голкипер Тибо Куртуа начал задумываться об уходе из "Реала", но вариант с "Манчестер Юнайтед" сразу же отверг.

На свой первый же матч после возвращения на тренерский мостик "Реала" Зинедин Зидан снарядил защищать ворота Кейлора Наваса. Это решение было воспринято как намек на то, что французский специалист не сильно доволен игрой Куртуа в его дебютном сезоне в Мадриде, наблюдая со стороны.



Однако 32-летний Навас — это лишь малая из проблем Куртуа. Согласно слухам, после окончания этого сезона Зидан попытается приобрести Давида Де Хеа, который никак не договорится о продлении сотрудничества с "Манчестер Юнайтед".



Трансфер Де Хеа в "Реал" выглядит более чем вероятным, учитывая предыдущую историю взаимоотношений голкипера с испанским грандом и тот факт, что Давид приближается к заключительным 12 месяцам по контракту с "Юнайтед".



Как утверждает The Sun, Куртуа не желает покидать "Реал", куда он вырвался лишь прошлым летом из "Челси" при скандальных обстоятельствах, однако трансфер Де Хеа не оставит ему выбора.



По информации издания, Тибо через своих представителей уже начал прорабатывать варианты продолжения карьеры за пределами "Сантьяго Бернабеу", однако вариант с переходом в "Юнайтед" в обмен на Де Хеа 26-летний бельгиец сразу же отверг.



Куртуа считает, что ему будет лучше в ПСЖ, который, вероятно, уже задумывается о преемнике для Джанлуиджи Буффона.