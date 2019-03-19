Куртуа отверг вариант с переходом в "Юнайтед"

Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа начал задумываться об уходе из "Реала", но вариант с "Манчестер Юнайтед" сразу же отверг.

На свой первый же матч после возвращения на тренерский мостик "Реала" Зинедин Зидан снарядил защищать ворота Кейлора Наваса. Это решение было воспринято как намек на то, что французский специалист не сильно доволен игрой Куртуа в его дебютном сезоне в Мадриде, наблюдая со стороны.

Однако 32-летний Навас — это лишь малая из проблем Куртуа. Согласно слухам, после окончания этого сезона Зидан попытается приобрести Давида Де Хеа, который никак не договорится о продлении сотрудничества с "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Де Хеа в "Реал" выглядит более чем вероятным, учитывая предыдущую историю взаимоотношений голкипера с испанским грандом и тот факт, что Давид приближается к заключительным 12 месяцам по контракту с "Юнайтед".

Как утверждает The Sun, Куртуа не желает покидать "Реал", куда он вырвался лишь прошлым летом из "Челси" при скандальных обстоятельствах, однако трансфер Де Хеа не оставит ему выбора.

По информации издания, Тибо через своих представителей уже начал прорабатывать варианты продолжения карьеры за пределами "Сантьяго Бернабеу", однако вариант с переходом в "Юнайтед" в обмен на Де Хеа 26-летний бельгиец сразу же отверг.

Куртуа считает, что ему будет лучше в ПСЖ, который, вероятно, уже задумывается о преемнике для Джанлуиджи Буффона.


Метки Де Хеа, Куртуа, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3121

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Последние комментарии:




  1. cruise877 19.03.2019 19:06 # cruise877
    нах не нужен носатый . уж лучше ромеро

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  2. stepan-jam-boss 19.03.2019 18:44 # stepan-jam-boss
    Слишком дорого для дублера Ромеро.

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  3. carrick-16 19.03.2019 18:38 # carrick-16
    Нах он нужен то. Ромеро и то посильнее будет

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  4. j-silver 19.03.2019 18:26 # j-silver
    Ах ах ну що за лошара то носатый. Может в зеропук его чи шо?

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  5. osetin-15reg 19.03.2019 18:21 # osetin-15reg
    Нахрен ты не сдался МЮ

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  6. alexomck 19.03.2019 17:59 # alexomck
    единственный нормальный кипер в Челси был.

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  7. iceteam 19.03.2019 17:39 # iceteam
    В Тосно, вторым голкипером, самое то будет.

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  8. h22o 19.03.2019 17:24 # h22o
    лол, какой ПСЖ, в женскую команду Генка, юбки подшивать )

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  9. udaff 19.03.2019 17:12 # udaff
    В ПСЖ ещё конкуренцию у Ареоля выиграть надо. А Ареоля так-то по надёжнее этого Куртуа будет.

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  10. uzi-vuitton 19.03.2019 17:11 # uzi-vuitton
    дырку и даром не нужен, есть ромеро

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  11. cristean2 19.03.2019 17:02 # cristean2
    Пришел Зидан и носатую шл0юху сразу посадили на его место, найс

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  12. chelsea88 19.03.2019 17:02 # chelsea88
    Ахах cyка, какой же он лох в рот его е6ать))

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