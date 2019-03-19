"Челси" назвал "Реалу" цену за Азара

"Челси" сообщил "Реалу", что отпустит своего плеймейкера Эдена Азара только за 115 миллионов евро (98 млн. фунтов).



С возвращением Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала" слухи о намерении Королевского клуба переманить лучшего игрока "Челси" вспыхнули с невиданной прежде силой.



Как известно, Азар отказывается от нового контракта с "синими", а от его действующего после окончания этого сезона останется только 12 месяцев. В сложившейся ситуации продажа Эдена выглядит почти неизбежной.



В то же время "Челси" оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна, а потому просто не будет иметь возможности купить адекватную замену для Азара грядущим летом. Это подталкивает "синих" к тому, чтобы попросить за звезду сборной Бельгии больше.



По информации бельгийского издания HLN, "Реалу" придется обновить свой трансферный рекорд для приобретения Азара и отдать за Эдена почти всю сумму, вырученную с продажу Криштиану Роналду в "Ювентус" прошлым летом (105 млн. фунтов).



"Челси" уже озвучил коллегам из Мадрида свои условия, дав четко понять, что любые предложения ниже 98 млн. фунтов будут отклонены.