"Челси" назвал "Реалу" цену за Азара
"Челси" сообщил "Реалу", что отпустит своего плеймейкера Эдена Азара только за 115 миллионов евро (98 млн. фунтов).
С возвращением Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала" слухи о намерении Королевского клуба переманить лучшего игрока "Челси" вспыхнули с невиданной прежде силой.
Как известно, Азар отказывается от нового контракта с "синими", а от его действующего после окончания этого сезона останется только 12 месяцев. В сложившейся ситуации продажа Эдена выглядит почти неизбежной.
В то же время "Челси" оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна, а потому просто не будет иметь возможности купить адекватную замену для Азара грядущим летом. Это подталкивает "синих" к тому, чтобы попросить за звезду сборной Бельгии больше.
По информации бельгийского издания HLN, "Реалу" придется обновить свой трансферный рекорд для приобретения Азара и отдать за Эдена почти всю сумму, вырученную с продажу Криштиану Роналду в "Ювентус" прошлым летом (105 млн. фунтов).
"Челси" уже озвучил коллегам из Мадрида свои условия, дав четко понять, что любые предложения ниже 98 млн. фунтов будут отклонены.
19.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Как это днище может стоить столько же, сколько стоит Роналду?)
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Челси назвал цену. Реал, скорее всего, без труда выложит эти бабосики. Азар уйдёт в клуб своей мечты. В итоге все довольны. Профит. Бизнесс кар в действии.
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Больше денег больше!!!
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Ну, по сути, более-менее адекватная цена
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115млн? -Продано!
Следующий лот- Канте.
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за оналик ормена могут закрыть сделку.
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