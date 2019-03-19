"Челси" назвал "Реалу" цену за Азара

Эден Азар "Челси" сообщил "Реалу", что отпустит своего плеймейкера Эдена Азара только за 115 миллионов евро (98 млн. фунтов).

С возвращением Зинедина Зидана на должность главного тренера "Реала" слухи о намерении Королевского клуба переманить лучшего игрока "Челси" вспыхнули с невиданной прежде силой.

Как известно, Азар отказывается от нового контракта с "синими", а от его действующего после окончания этого сезона останется только 12 месяцев. В сложившейся ситуации продажа Эдена выглядит почти неизбежной.

В то же время "Челси" оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна, а потому просто не будет иметь возможности купить адекватную замену для Азара грядущим летом. Это подталкивает "синих" к тому, чтобы попросить за звезду сборной Бельгии больше.

По информации бельгийского издания HLN, "Реалу" придется обновить свой трансферный рекорд для приобретения Азара и отдать за Эдена почти всю сумму, вырученную с продажу Криштиану Роналду в "Ювентус" прошлым летом (105 млн. фунтов).

"Челси" уже озвучил коллегам из Мадрида свои условия, дав четко понять, что любые предложения ниже 98 млн. фунтов будут отклонены.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 19.03.2019 16:53 # redwhitegun
    Как это днище может стоить столько же, сколько стоит Роналду?)

    (ответить)

  2. udaff 19.03.2019 16:53 # udaff
    Челси назвал цену. Реал, скорее всего, без труда выложит эти бабосики. Азар уйдёт в клуб своей мечты. В итоге все довольны. Профит. Бизнесс кар в действии.

    (ответить)

  3. chebrec 19.03.2019 16:44 # chebrec
    Больше денег больше!!!

    (ответить)

  4. gerrard08 19.03.2019 16:31 # gerrard08
    Ну, по сути, более-менее адекватная цена

    (ответить)

  5. arnoldi4 19.03.2019 16:30 # arnoldi4
    115млн? -Продано!
    Следующий лот- Канте.

    (ответить)

  6. el-tirador 19.03.2019 16:03 # el-tirador
    за оналик ормена могут закрыть сделку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: