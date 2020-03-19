Каррагер уверен, что Клопп не бросит "Ливерпуль" ради "Баварии"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер убежден, что тренер Юрген Клопп не бросит "Ливерпуль" ради работы в "Баварии".

После поражения 1:3 от "Ливерпуля" в Мюнхене легенда "Баварии" и всего немецкого футбола Франц Беккенбауэр заявил, что чемпионы Бундеслиги должны постараться переманить Клоппа.



Слухи отправляют Юргена в "Баварию" не в первый раз, однако Каррагер спокоен на этот счет и верит, что в данный момент времени "Энфилд" — идеальное место для Клоппа.



"Меня особо не беспокоят слова Франца Беккенбауэра о том, что он идеален для "Баварии". В тренерской карьере у Юргена Клоппа было только три клуба, и ни один из них по своему типу не был подобен "Баварии" или "Реалу".



"Он всегда работал в клубе, где есть это ощущение, что ты сражаешься с другими клубами. Возможно, это раскрывает лучшие качества в Юргене Клоппе".



"Конечно, нет никаких сомнений, что теперь топ-клубы Европы будут надеяться однажды заполучить Клоппа в качестве своего главного тренера, но он уже и так в топ-клубе".



"Он идеален для "Ливерпуля" в первую очередь потому, что он тренер топ-уровня. Это не поддается сомнению".



"Также очень важны его характер, есть страсть у бровки, которая резонирует с болельщиками "Ливерпуля", его убеждения за пределами поля и то, каким образом ему нравится играть в футбол".



"Он резонирует с фанатами на совершенно другом уровне. Когда он говорит, болельщики "Ливерпуля" слушают. Он говорит на их языке и исповедует футбол, который им нравится", — сообщил Каррагер в эфире.