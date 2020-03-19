Каррагер уверен, что Клопп не бросит "Ливерпуль" ради "Баварии"

Юрген Клопп Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер убежден, что тренер Юрген Клопп не бросит "Ливерпуль" ради работы в "Баварии".

После поражения 1:3 от "Ливерпуля" в Мюнхене легенда "Баварии" и всего немецкого футбола Франц Беккенбауэр заявил, что чемпионы Бундеслиги должны постараться переманить Клоппа.

Слухи отправляют Юргена в "Баварию" не в первый раз, однако Каррагер спокоен на этот счет и верит, что в данный момент времени "Энфилд" — идеальное место для Клоппа.

"Меня особо не беспокоят слова Франца Беккенбауэра о том, что он идеален для "Баварии". В тренерской карьере у Юргена Клоппа было только три клуба, и ни один из них по своему типу не был подобен "Баварии" или "Реалу".

"Он всегда работал в клубе, где есть это ощущение, что ты сражаешься с другими клубами. Возможно, это раскрывает лучшие качества в Юргене Клоппе".

"Конечно, нет никаких сомнений, что теперь топ-клубы Европы будут надеяться однажды заполучить Клоппа в качестве своего главного тренера, но он уже и так в топ-клубе".

"Он идеален для "Ливерпуля" в первую очередь потому, что он тренер топ-уровня. Это не поддается сомнению".

"Также очень важны его характер, есть страсть у бровки, которая резонирует с болельщиками "Ливерпуля", его убеждения за пределами поля и то, каким образом ему нравится играть в футбол".

"Он резонирует с фанатами на совершенно другом уровне. Когда он говорит, болельщики "Ливерпуля" слушают. Он говорит на их языке и исповедует футбол, который им нравится", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Бавария, Каррагер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 19.03.2019 16:46 # chebrec
    Для начала нужно что нибудь выиграть

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  2. gerrard08 19.03.2019 16:32 # gerrard08
    Думаю если уйдет, то только в сборную Германии.

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  3. xin 19.03.2019 16:19 # xin
    Зачем ему опущенная Бавария? Пусть идёт тренировать Сборную после Ливерпуля.

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  4. pistolero-lfc 19.03.2019 15:55 # pistolero-lfc
    Клопп топ. До слёз

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