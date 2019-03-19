Ибрагимович раскритиковал легенд "Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что легенды "красных дьяволов" из "Класса 92" должны перестать критиковать клуб.

В свое время игроки вроде Дэвида Бекхэма, Ники Батта, Райана Гиггза, Гари Невилла, Фила Невилла и Пола Скоулза помогли "Юнайтед" добиться впечатляющих успехов и завоевать огромное количество трофеев при сэре Алексе Фергюсоне.



После ухода Фергюсона на пенсию в 2013 году многие из представителей "Класса 92" стали регулярно критиковать свой бывший клуб, и Ибрагимовичу это не нравится.



"Их здесь больше нет. Они на телевидении и постоянно там жалуются, потому что не принимают активного участия в жизни клуба. Если ты хочешь помочь клубу, пойди туда и найди себе работу".



"Ты не можешь выступать по телевизору, постоянно жалуясь и критикуя. Да, мы знаем, у тебя были славные времена, но они прошли", — сообщил Ибрагимович Daily Mirror.