"Ювентус" готов приютить Алексиса Санчеса

Нападающий Алексис Санчес может устроить побег из "Манчестер Юнайтед", если согласится присоединиться к "Ювентусу" со значительным понижением зарплаты.

Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" 14 месяцев назад Санчес получил роскошный контракт, по которому его зарплата достигает 500 тысяч фунтов.



Однако демонстрируемая Алексисом игра совершенно не соответствует уровню его заработка. В этом сезоне 30-летний чилиец уже несколько раз оказывался в лазарете и забил только два гола, включая единственный в Премьер-Лиге.



Санчес превратился в настоящую обузу, которая мешает "Юнайтед" привлекать новых игроков и продлевать контракты с имеющимися. Ожидается, что грядущим летом "дьяволы" постараются избавиться от Алексиса.



Как сообщает Daily Mail, помочь Санчесу прервать его английский кошмар готов "Ювентус", однако прошлым летом чемпионы Серии А подписали Криштиану Роналду, а недавно дополнительно нагрузили свою зарплатную ведомость Аароном Рэмси — 400 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, если Алексис действительно хочет реабилитировать свою карьеру, ему придется пойти на значительное понижение зарплаты ради переезда в Турин. Выбор обещает быть непростым, ведь в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года.