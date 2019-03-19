"Ювентус" готов приютить Алексиса Санчеса

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес может устроить побег из "Манчестер Юнайтед", если согласится присоединиться к "Ювентусу" со значительным понижением зарплаты.

Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" 14 месяцев назад Санчес получил роскошный контракт, по которому его зарплата достигает 500 тысяч фунтов.

Однако демонстрируемая Алексисом игра совершенно не соответствует уровню его заработка. В этом сезоне 30-летний чилиец уже несколько раз оказывался в лазарете и забил только два гола, включая единственный в Премьер-Лиге.

Санчес превратился в настоящую обузу, которая мешает "Юнайтед" привлекать новых игроков и продлевать контракты с имеющимися. Ожидается, что грядущим летом "дьяволы" постараются избавиться от Алексиса.

Как сообщает Daily Mail, помочь Санчесу прервать его английский кошмар готов "Ювентус", однако прошлым летом чемпионы Серии А подписали Криштиану Роналду, а недавно дополнительно нагрузили свою зарплатную ведомость Аароном Рэмси — 400 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, если Алексис действительно хочет реабилитировать свою карьеру, ему придется пойти на значительное понижение зарплаты ради переезда в Турин. Выбор обещает быть непростым, ведь в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 19.03.2019 13:32 # quavo
    В юве много годных игроков которых можно забрать в обмен

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  2. chelsea88 19.03.2019 13:27 # chelsea88
    В аснл его!

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  3. arhangel777 19.03.2019 13:26 # arhangel777
    Не новость что МЮ переманили Санчеса год назад, предложив ему громадную зп лижь бы он не пепешел в Сити! Готовы были платить такие громадные деньги что бы ни в коем случае не усилить Сити. Теперь расплачиваются его зарплатой)))
    Come on, City!!!

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  4. fanat-united 19.03.2019 13:18 # fanat-united
    Наконец-то хрошие новости

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  5. liverfun 19.03.2019 13:17 # liverfun
    Да ему и в маню неплохо

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  6. ray-black 19.03.2019 13:06 # ray-black
    Этот закончил с футболом. Теперь просто зарабатывает. Так что еще годик посидит в Манчестере и в Китай.

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  7. the2pac 19.03.2019 13:04 # the2pac
    пусть идет нах*й,ху*ня чилийская.

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  8. firmino9 19.03.2019 13:02 # firmino9
    Санчес не дебил) зачем идти на понижение зарплаты

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