"Ювентус" готов приютить Алексиса Санчеса
Нападающий Алексис Санчес может устроить побег из "Манчестер Юнайтед", если согласится присоединиться к "Ювентусу" со значительным понижением зарплаты.
Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" 14 месяцев назад Санчес получил роскошный контракт, по которому его зарплата достигает 500 тысяч фунтов.
Однако демонстрируемая Алексисом игра совершенно не соответствует уровню его заработка. В этом сезоне 30-летний чилиец уже несколько раз оказывался в лазарете и забил только два гола, включая единственный в Премьер-Лиге.
Санчес превратился в настоящую обузу, которая мешает "Юнайтед" привлекать новых игроков и продлевать контракты с имеющимися. Ожидается, что грядущим летом "дьяволы" постараются избавиться от Алексиса.
Как сообщает Daily Mail, помочь Санчесу прервать его английский кошмар готов "Ювентус", однако прошлым летом чемпионы Серии А подписали Криштиану Роналду, а недавно дополнительно нагрузили свою зарплатную ведомость Аароном Рэмси — 400 тыс. фунтов в неделю.
Таким образом, если Алексис действительно хочет реабилитировать свою карьеру, ему придется пойти на значительное понижение зарплаты ради переезда в Турин. Выбор обещает быть непростым, ведь в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года.
19.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
В юве много годных игроков которых можно забрать в обмен
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В аснл его!
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Не новость что МЮ переманили Санчеса год назад, предложив ему громадную зп лижь бы он не пепешел в Сити! Готовы были платить такие громадные деньги что бы ни в коем случае не усилить Сити. Теперь расплачиваются его зарплатой)))
Come on, City!!!
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Наконец-то хрошие новости
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Да ему и в маню неплохо
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Этот закончил с футболом. Теперь просто зарабатывает. Так что еще годик посидит в Манчестере и в Китай.
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пусть идет нах*й,ху*ня чилийская.
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Санчес не дебил) зачем идти на понижение зарплаты
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