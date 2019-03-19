Аспиликуэта призвал "Челси" не надеяться только на победу в Лиге Европы
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда не может рассчитывать на Лигу Европы как на единственный способ завоевать путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Проиграв в воскресенье "Эвертону" со счетом 2:0, "синие" остались на шестой позиции в Премьер-Лиге — в трех очках позади замыкающего топ-4 "Арсенала".
При этом в Лиге Европы "Челси" попал на "Славию", а в случае победы над скромной командой из Чехии сыграет в полуфинале с "Бенфикой" или "Айнтрахтом".
Победа в Лиге Европы, учитывая уровень соперников, может показаться более легким способом обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов, чем ожесточенная борьба с "Арсеналом" и "Юнайтед" за четвертую строчку в Премьер-Лиге, однако Аспиликуэта призывает партнеров не класть все яйца в одну корзину.
"Против "Эвертона" мы упустили возможность набрать очки, и каждый раз, не получая трех очков, ты осложняешь себе жизнь".
"Предстоит сыграть еще много матчей, и мы будем сражаться, потому что мы не можем остаться без путевки в Лигу Чемпионов".
"Я не рассматриваю Лигу Европы как единственный способ для нас пробиться в Лигу Чемпионов, потому что шестая строчка в Премьер-Лиге — это неподходящее место для "Челси". Это неприемлемо для нас", — цитирует Аспиликуэту Goal.
19.03.2019 12:00
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Последние комментарии:
Уверен что и ле сольют, уроды е6аные.
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дак если вы додии, вместо того чтоб набрать 6 очей в двух матчах и выйти на 3 место, обосрались по полной и набрали всего 1 очко, то о каких шанса в апл тут можно говорить. гидайте уж все силы на ле, это последний шанс на лч
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Пацан за клуб переживает, во всяком случаене такая швалюга как кудрявый пидарас луиска и остальные пенсопляди.
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Ясен красен. Там Наполи или Арсенал в финале вряд ли отдадут победу просто так. Но в АПЛ шансов практически нет. Можно побороться с МЮ за пятую строчку и попасть в ЛЧ, если Арсенал выиграет ЛЕ.
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