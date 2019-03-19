Аспиликуэта призвал "Челси" не надеяться только на победу в Лиге Европы

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда не может рассчитывать на Лигу Европы как на единственный способ завоевать путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Проиграв в воскресенье "Эвертону" со счетом 2:0, "синие" остались на шестой позиции в Премьер-Лиге — в трех очках позади замыкающего топ-4 "Арсенала".



При этом в Лиге Европы "Челси" попал на "Славию", а в случае победы над скромной командой из Чехии сыграет в полуфинале с "Бенфикой" или "Айнтрахтом".



Победа в Лиге Европы, учитывая уровень соперников, может показаться более легким способом обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов, чем ожесточенная борьба с "Арсеналом" и "Юнайтед" за четвертую строчку в Премьер-Лиге, однако Аспиликуэта призывает партнеров не класть все яйца в одну корзину.



"Против "Эвертона" мы упустили возможность набрать очки, и каждый раз, не получая трех очков, ты осложняешь себе жизнь".



"Предстоит сыграть еще много матчей, и мы будем сражаться, потому что мы не можем остаться без путевки в Лигу Чемпионов".



"Я не рассматриваю Лигу Европы как единственный способ для нас пробиться в Лигу Чемпионов, потому что шестая строчка в Премьер-Лиге — это неподходящее место для "Челси". Это неприемлемо для нас", — цитирует Аспиликуэту Goal.