Ибрагимович считает, что Фергюсон сдерживает развитие "Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что "красным дьяволам" пора перестать жить прошлым и сравнивать все с эрой сэра Алекса Фергюсона.

В 2013 году сэр Алекс ушел на пенсию, выиграв 13 титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии и две Лиги Чемпионов за 26 сезонов в клубе.



С тех пор "Юнайтед" не только ни разу не участвовал в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но и уже трижды финишировал за пределами топ-4.



Оле Гуннар Сульшер, который надеется стать четвертым постоянным рулевым "дьяволов" с момента ухода Фергюсона, всячески старается восстановить атмосферу эпохи сэра Алекса, но Ибрагимович считает это ошибкой.



"Все, что происходит в "Юнайтед", рассматривается в сравнении с эрой Фергюсона. Они говорят: "Будь Фергюсон здесь, этого бы ни произошло. Фергюсон этого бы не хотел. Фергюсон хотел бы того". Все сводится к Фергюсону".



"Если бы это зависело от меня, я бы сказал, что Фергюсона здесь больше нет, и я хочу прийти и творить свою историю. Я бы сказал, что не хочу слышать о том, что было прежде. Я хочу добиваться успехов в настоящем. Я бы пришел с новым настроем".



"Фергюсон занял свое место в истории клуба, но теперь клуб должен двигаться дальше. Клуб должен найти свою индивидуальность, и это сложно", — сообщил Ибрагимович Daily Mirror.