Шакири возвращается в "Ливерпуль" с травмой паха

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири досрочно возвращается из сборной Швейцарии с травмой паха.

Как гласит официальное заявлении швейцарской федерации футбола, в понедельник Шакири прошел обследование, которое обнаружило воспаление в области паховых мышц.



В сложившейся ситуации сборная Швейцарии, которой играть против Грузии и Дании в отборе к Евро-2020, приняла решение отправить Джердана на лечение в "Ливерпуль".



Добавим, что в этом сезоне 27-летний Шакири сыграл 28 матчей за "красных", но последний раз выходил на поле еще против "Манчестер Юнайтед" 24 февраля. Воскресный поединок против "Фулхэма" Джердан целиком провел на скамейке запасных.