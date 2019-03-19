Шакири возвращается в "Ливерпуль" с травмой паха
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири досрочно возвращается из сборной Швейцарии с травмой паха.
Как гласит официальное заявлении швейцарской федерации футбола, в понедельник Шакири прошел обследование, которое обнаружило воспаление в области паховых мышц.
В сложившейся ситуации сборная Швейцарии, которой играть против Грузии и Дании в отборе к Евро-2020, приняла решение отправить Джердана на лечение в "Ливерпуль".
Добавим, что в этом сезоне 27-летний Шакири сыграл 28 матчей за "красных", но последний раз выходил на поле еще против "Манчестер Юнайтед" 24 февраля. Воскресный поединок против "Фулхэма" Джердан целиком провел на скамейке запасных.
19.03.2019 10:00
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Безпис, настало твое время...
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все равно не игрок основы
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