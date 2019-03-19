Ибрагимович: "Погба может стать лушим полузащитником в мире"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что Поль Погба способен стать лучшим полузащитником в мире.
В 2016 году Погба переходил к "красным дьяволам" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого футболиста в истории, однако долгое время демонстрировал крайне нестабильную игру.
Выйти на новый для себя уровень 26-летнему французу удалось лишь после назначения главным тренером Оле Гуннара Сульшера, однако Ибрагимович убежден, что это не предел для Поля.
"Думаю, Поль Погба обладает потенциалом, чтобы стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Он хороший парень, он упорно тренируется, он слушает, он хочет становиться лучше, он хочет побеждать. Он хочет проявлять себя в каждом матче".
"Происходящие снаружи вещи не сильно его беспокоят — выступая на этом уровне, тебя всегда будут обсуждать", —цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.
19.03.2019 09:05
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