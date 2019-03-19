Почеттино считает "Барселону" фаворитом Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "Барселону" фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.

Как известно, в этом сезоне Англия представлена в четвертьфинале Лиги Чемпионов сразу четырьмя командами. И если "Тоттенхэм" Почеттино попал на "Манчестер Сити", то "Манчестер Юнайтед" досталась грозная "Барселона".



Именно "Сити" является фаворитом букмекеров на победу в соревновании, однако у Почеттино другие идеи на этот счет. Маурисио отдает предпочтение "Барсе", чье противостояние с "Юнайтед" будет повторением финалов 2009 и 2011 годов.



"Если и есть какой-то один фаворит на победу в Лиге Чемпионов, то это "Барселона". Эрнесто Вальверде замечательно делает свою работу. Их игроки необычайно высокого уровня, а вдобавок у них есть Лионель Месси".



"Существуют команды вроде "Манчестер Сити" или "Ювентуса", которые всегда будут иметь шансы на победу в соревновании, потому что они строились именно для этого. Но всегда есть место для сюрпризов, и мы в "Тоттенхэме" надеемся стать этим сюрпризом".



"Думаю, за последние несколько лет "Манчестер Юнайтед" удалось заложить фундамент команды, способной добиваться больших побед. Однако твой успех в Лиге Чемпионов или в Премьер-Лиге всегда зависит от мелких деталей".



"Конечно, у них есть игроки, чтобы доставить проблем "Барселоне", но я думаю, "Барселона" на одну ступень выше, чем "Манчестер Юнайтед", — цитирует Почеттино Sky Sports.