Энди Ван дер Мейде: секс, наркотики и зебры

Энди Ван дер Мейде — представитель талантливого поколения академии "Аякса" начала 2000-х. В Амстердаме он был не менее крут, чем его товарищи Рафа Ван дер Ваарт, Уэсли Снейдер и Златан Ибрагимович, но карьера Энди в "Интере" и "Эвертоне" не сложилась, как не сложилась и жизнь в Ливерпуле — городе, который едва не погубил голландского полузащитника.

Энди Ван дер Мейде провел в "Эвертоне" четыре года и все это время страдал проблем в личной жизни, большинство из которых он создал себе сам. Закончилось все тем, что через год после того, как у Ван дер Мейде завершился контракт с "ирисками", он позвонил своему агенту и сказал: "Я умру здесь".



Вероятно, он был прав — то был редкий, но столь необходимый момент ясности на фоне алковечеринок с кокаиновым продолжением, которые заменили Ван дер Мейде тренировки, когда он стал свободным агентом и продолжил жить в Ливерпуле в одной квартире с товарищем.



Ван дер Мейде провел четыре красочных года в "Эвертоне". Он был постоянным гостем вечеринок, влюбился в стриптизершу, был брошен женой, а его собаку украли с целью получения выкупа, когда дом Ван дер Мейде подвергся ограблению. По ходу всей этой свистопляски у Энди развилась зависимость от снотворных таблеток, которые он воровал у клубного доктора, так как не мог получить их в аптеке без рецепта.



Город Ливерпуль принял Энди, пережевал его и выплюнул. Поклонники "Эвертона" прозвали Ван дер Мейде "Шенди Энди" (шенди — смесь пива с лимонадом), и голландец признает, что большинство его проблем были созданы им самим. Другие, однако, были вне его контроля — из-за ужасного невезения, которое сопровождало Ван дер Мейде в Ливерпуле и на поле, и за его пределами.



"Кто ты, черт возьми?" — спросил Ван дер Мейде главный тренер "Интера" Эктор Купер на первой тренировке его в Милане. Этот инцидент, спровоцированный явным лишним весом с которым Энди прибыл в новый клуб, стал отправной точкой проблем, которые разрушили карьеру талантливого игрока. Путь самоуничтожения, который он выбрал, чуть не убил Ван дер Мейде. Но до того момента пока один из вундеркиндов "Аякса" не решился покинуть Амстердам, у него все было в порядке.



К 22 годам он стал основным правым вингером "Аякса", играя важную роль в команде Рональда Кумана, где также на виду были Златан Ибрагимович, Уэсли Снейдер, Рафа Ван дер Ваарт и Стивен Пиенаар. В "Интер" он пришел летом 2003 года, когда "Аяксу" заплатили за полузащитника 4 миллиона фунтов.



В "Интере" в тот момент царил настоящий бедлам, но начал Ван дер Мейде неплохо. В сентябре он забил чудесный гол в ворота "Арсенала" в Лиге Чемпионов, выстрелив из своего воображаемого ружья при праздновании мяча, который был забит ударом из-за пределов штрафной.



В следующем месяце Эктор Купер был уволен, а сменивший его Альберто Дзаккерони редко использовал Ван дер Мейде. При Роберто Манчини он получал еще меньше игрового времени, так как проблемы с лишним весом только усугубились — Ван дер Мейде вспоминает, что толстел от макарон, которые составляли тут его основной рацион. Не играя в основе, Энди терял интерес к игре, увлекался девушками и делал глупости.



Но если в Италии что-то пошло не так, то в Англии все совершенно вышло из-под контроля, когда Ван дер Мейде стал игроком "Эвертона". Возможно, он не пошел бы по кривой дорожке, если бы переехал туда, куда хотел сам — в "Монако". Клуб Лиги 1 предлагал Энди много денег и прекрасную квартиру на французской Ривьере, к тому же — с возможностью не платить налог с зарплаты.



К несчастью для Ван дер Мейде, его тогдашней жене Диане был нужен сад — очень большой сад для размещения ее домашнего зоопарка, состоявшего из 11 лошадей, верблюдов и зебр. Так что можно сказать, дорогу Ван дер Мейде перебежало стадо зебр, отправивших его туда, куда он в принципе ехать не хотел.



Энди: "Я хотел перейти в "Монако", но моя жена слишком любила своих животных. Мне нравятся собаки или что-то в этом роде, но она фанатела от зебр. Я позвонил ей и сказал, что в Монако нет возможности снять дом с садом, так как там есть только квартиры — лучшие квартиры с видом на море. Но она не хотела оставлять в Италии своих зебр, потому — мы выбрали дождливый Ливерпуль".



Как оказалось, погода на самом деле должна была стать наименьшей из его проблем в Англии. Ван дер Мейде присоединился к "Эвертону" в 2005 году после того как его давний поклонник Дэвид Мойес отдал "Интеру" 2 миллиона фунтов за контракт голландца. Мойес считался большим специалистом по реанимации потухших европейских звезд — у него заиграл провалившийся в Италии Пиенаар, Микель Артета, ряд других талантливых футболистов. Но Ван дер Мейде стал самой большой трансферной ошибкой Дэвида, который просто не смог предвидеть тех проблем, которые будут сопровождать голландца за пределами поля.



На тот момент Ван дер Мейде было 25 лет, он зарабатывал 30 000 фунтов в неделю, а первое время жил в гостинице, пока его жена Диана и дочери Перпл и Изабелла остались в Италии, чтобы организовать перевозку животных. Энди взял с собой только семью, которая ухаживала за его домом в Италии — муж работал шеф-поваром, а жена — помощницей по хозяйству. Дети итальянского семейства, вызвавшегося помогать Ван дер Мейде с бытом, были зачислены в школу в Ливерпуле.



Как только Ван дер Мейде прибыл в "Эвертон" — тут же получил травму, потому у него было достаточно времени, чтобы познакомиться с культурной жизнью города. Когда сыну его друга исполнилось 16 лет, Ван дер Мейде отвез его в стрип-клуб в день рождения. Это был широкий шаг на дорогу самоуничтожения, так как именно в клубе он встретил источник будущих проблем, разрушивший семью Энди еще до переезда его жены в Ливерпуль.



В своей книге "Нет пощады" Ван дер Мейде вспоминает: "Послу пары часов алкосессии, я отправился в ближайший стрип-клуб в центре Ливерпуля, что было не очень умно. Но я очень хотел увидеть обнаженных женщин. Там я увидел брюнетку и захотел заняться с ней сексом. Но после того как у меня случился секс с танцовщицей Лизой, я стал буквально одержим ею. Она была дикой, сумасшедшей и возбуждающей".



Ван дер Мейде влюбился в танцовщицу Лизу, и у них закрутился роман, который очень быстро раскусила жена Энди. Прибыв в Ливерпуль с детьми, Диана стала подозрительной, так как Энди часто пропадал из дома, наняла частного детектива, который и поймал Ван дер Мейде с поличным. Тут же последовал разрыв с разводом, и Диана вернулась с детьми в Италию к обожаемым зебрам, а Ван дер Мейде остался в Ливерпуле с Лизой.



То, что произошло потом, оказало большое влияние на карьеру Ван дер Мейде, но в данном случае удар по Энди решила нанести судьба. У него с Лизой появился совместный ребенок — девочка Дольче, которая родилась с серьезным заболеванием желудка, из-за чего за ее жизнь врачи долгое время боролись в детской больнице Ливерпуля "Олдер Хэй". Энди несколько месяцев провел у постели своей маленькой дочурки, что привело к ухудшению отношений с Дэвидом Мойесом. Не прошло бесследно и напряжение между ним и Лизой — в конце концов, Ван дер Мейде поссорился и с ней, что совершенно вывело его из колеи.



Как утверждает голландец, Мойес совершенно не сочувствовал его проблемам. "В Лондоне была команда, желавшая арендовать меня, но в Ливерпуле была лучшая детская больница, и мой ребенок был там", — вспоминает Энди.



"Мойес сказал мне отправляться в Лондон, где я мог бы играть, но мой ребенок был в больнице. Я сказал, что хочу остаться, но он ответил: "Всегда что-то случается с твоим ребенком. Всегда — проблемы". С того момента я подумал: "Черт возьми! Ты так говоришь о моем ребенке? Вы можете делать со мной все, что хотите, но я никуда не уйду!"



За четыре года, проведенных в "Эвертоне", Ван дер Мейде блеснул два раза — выполнил кросс на Джеймса Битти, который помог выиграть матч с "Мидлсбро" в чемпионате, и отдал передачу на Дэна Гослинга в мерсисайдском дерби в Кубке Англии, когда "Эвертон" смог пройти "Ливерпуль".



А вот жизнь вдали от поля у Ван дер Мейде была насыщенной. Однажды он рассказал о том, как проснулся в больнице после того, как в его напиток подсыпали наркотики. "Меня вырвало, и рвота была кровью с красными сгустками. Это было очень страшно. Я потерял сознание и проснулся в больнице. Врачи сказали что, возможно, кто-то добавил наркотики в мое пиво. В "Эвертоне" меня оштрафовали на 3000 фунтов, потому что в клубе было правило — никаких ночных клубов за два дня перед игрой".



Неделю спустя Ван дер Мейде пришлось столкнуться с проблемами из-за того, что его собаку украли и потребовали за нее выкуп. Грабители ворвались в его дом и схватили Мака — щенка бордоского дога — породы, известной благодаря фильму "Тернер и Гуч". Кроме того, украли Ferrari, Mini Cooper и восемь Ролексов.



После столь сногсшибательной пары недель Ван дер Мейде сказал: "Это были невероятные пара недель. Когда я пришел в себя после случая с наркотиками в пиве и сыграл в субботу, то думал, что все вернется на круги своя, но затем меня ограбили и потребовали выкуп за мою собаку. Я просто хотел, чтобы все это закончилось. Когда такие вещи случаются, люди автоматически думают, что я человек, создающий проблемы. Но это не так — я нормальный парень".



Со всем случившимся нет ничего удивительного, что Ван дер Мейде пристрастился к снотворному, которое воровал у клубного доктора. "Таблетки были довольно тяжелые — такие, что можно получить только по рецепту врача. Поэтому я украл их из кабинета клубного доктора, и никто не заметил пропажи. Следующие два года я крал их регулярно", — вспоминает Энди.



Дэвид Мойес не был единственным человеком, с которым Ван дер Мейде поссорился в "Эвертоне". В отношении капитана клуба Фила Невилла он сказал: "Он был домашним питомцем Мойеса — именно потому он всегда ставил его в состав. Я думаю, что он рассказывал ему обо всем, что происходило в команде, и именно потому был капитаном. Капитаном и стукачем. Это просто смешно — то, что он сыграл больше 250 игр за "Манчестер Юнайтед" и почти 60 матчей в сборной Англии".



Возможность воровать снотворное у Ван дер Мейде пропала в 2009 году, когда его контракт с "Эвертоном" истек, и клуб предоставил ему статус свободного агента, наконец избавившись от проблемного игрока. Но Энди остался в Ливерпуле, в надежде помириться с Лизой — жил он при этом со своим товарищем, который только помогал Энди погружаться в болото все сильнее.



"Я никогда не принимал наркотики, когда играл в "Эвертоне", — говорит Ван дер Мейде. "Это было уже после того, как я остался на год жить в Ливерпуле — у меня не было работы, и я принимал наркотики. Я жил с одним товарищем, и мы ходили по клубам, принимая наркотики. Мы делали много глупостей, но я просто хотел вернуть свои отношения с Лизой, оставаясь в Ливерпуле".



В конце концов, Энди понял, что катится в пропасть и набрал своего агента с мольбой о помощи. Тот забрал Ван дер Мейде в Голландию и через некоторое время устроил ему просмотр и возможность потренироваться в ПСВ. Ван дер Мейде так и не сыграл ни в одном официальном матче за клуб из Эйндховена, а в 31 год объявил о завершении карьеры. После этого он провел еще несколько матчей за любительский клуб WKE, а совсем недавно стал судьей на Чемпионате Мира по футболу в нижнем белье — естественно, в исполнении девушек модельной внешности.



Сейчас он чист и трезв, с 2014 года женат на Мелисе Шауфели и старается держаться подальше от Ливерпуля.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru