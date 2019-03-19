Видич считает, что МЮ важнее купить полузащитника, чем Алдервейрелда

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич признался, что хотел бы видеть защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда на "Олд Траффорд", но считает, что "красным дьяволам" важнее укрепить другую позицию.

Грядущим летом Алдервейрелд будет доступен для трансфера за 26 миллионов фунтов. Тем не менее, Видич считает, что "Юнайтед" важно расставить приоритеты и в первую очередь укрепить центр поля.



"Конечно, я бы хотел видеть его трансфер. Но я думаю, клуб должен определить для себя приоритеты".



"Если ты хочешь выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне и сражаться за победу в Премьер-Лиге, тебе необходима сильная полузащита. Так это вижу я".



"Тебе необходима глубина в центре поля. Что касается обороны, то там у них уже есть пятеро игроков, которые выглядят хорошо, и они могут использовать ротацию".



"Манчестер Юнайтед" нужен полузащитник, действующий от штрафной до штрафной. Наших защитников много критикуют, но если сравнить с другими командами Премьер-Лиги, то "Манчестер Юнайтед" вовсе не так плох", — сообщил Видич Stadium Astro.