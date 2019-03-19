"Арсенал" не будет выкупать Дениса Суареса

Денис Суарес "Арсенал" быстро разочаровался в полузащитнике Денисе Суаресе и не будет выкупать игрока по окончании сезона.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери очень лестно отзывался о своем бывшем подопечном по "Севилье", которого ему удалось арендовать в январе.

Эмери говорил, что Суарес может пригодиться и как центральный полузащитник, и как вингер. Однако на "Эмирейтс" Денис прибыл в неважной форме и к настоящему моменту отметился лишь шестью выходами на замену.

Арендное соглашение двух клубов содержит опцию выкупа Суареса за 18 миллионов фунтов, однако The Sun утверждает, что "канониры" не собираются оставлять 25-летнего испанца у себя.

Эмери убедился, что Суарес просто не соответствует требованиям к физической готовност, необходимым для выступления в Премьер-Лиге. Более того, Унаи уже принялся искать игрока на замену Денису, присматриваясь к Кристоферу Нкунку из ПСЖ и Исамиле Сарру из "Ренна".


Метки Арсенал, Барселона, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1485

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  1. largo-winch 19.03.2019 07:55 # largo-winch
    в 25-лет всё еще выглядит как 18-летний даун

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  2. blackbirdofk 19.03.2019 07:54 # blackbirdofk
    Это Денис Суарес не пожелал оставаться в этом днище

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  3. chelsea-soul 19.03.2019 06:20 # chelsea-soul
    вот так вот, Дениска

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