"Арсенал" не будет выкупать Дениса Суареса

"Арсенал" быстро разочаровался в полузащитнике Денисе Суаресе и не будет выкупать игрока по окончании сезона.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери очень лестно отзывался о своем бывшем подопечном по "Севилье", которого ему удалось арендовать в январе.



Эмери говорил, что Суарес может пригодиться и как центральный полузащитник, и как вингер. Однако на "Эмирейтс" Денис прибыл в неважной форме и к настоящему моменту отметился лишь шестью выходами на замену.



Арендное соглашение двух клубов содержит опцию выкупа Суареса за 18 миллионов фунтов, однако The Sun утверждает, что "канониры" не собираются оставлять 25-летнего испанца у себя.



Эмери убедился, что Суарес просто не соответствует требованиям к физической готовност, необходимым для выступления в Премьер-Лиге. Более того, Унаи уже принялся искать игрока на замену Денису, присматриваясь к Кристоферу Нкунку из ПСЖ и Исамиле Сарру из "Ренна".