Хески: "Преимущество в чемпионской гонке снова у "Ливерпуля"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что после победы над "Фулхэмом" преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги перешло к "красным".

Несмотря на нервную концовку, в воскресенье "Ливерпулю" удалось вырвать победу против аутсайдера со счетом 1:2 и вернуться на вершину Премьер-Лиги.



И хотя теперь "Манчестер Сити" отстает всего на два очка и имеет матч в запасе, Хески склонен считает фаворитом в борьбе за титул свою бывшую команду.



"Многие ожидали, что "Ливерпуль" выйдет и забьет пять-шесть голов, но "Фулхэм" тоже вовлечен в борьбу, которая подобна жизни и смерти".



"Вероятно, они все равно вылетят, но им важно показать, что гордость — это не пустой звук для них. Если бы они добились положительного результата, это было бы хорошо для них и особенно для Скотта Паркера".



"В футболе всегда бывают матчи, когда ты можешь не показать своей лучшей игры, но должен победить во что бы то ни стало. Это был один из таких матчей".



"Ливерпуль" вышел на первое место, и это очень важный аспект в плане психологии. Как вы могли видеть прежде, им всегда приходилось догонять "Манчестер Сити". Они всегда пытались сохранить лидерство. Теперь преимущество на их стороне".



"Всегда лучше, когда ты уже взял свои очки, чем когда тебе только предстоит выйти на поле и сражаться за них".



"К своему следующему матчу "Манчестер Сити" подойдет, зная, что им нужно побеждать. Они снова окажутся под давлением, и давайте посмотрим, как они справятся с этим давлением", — сообщил Хески Sky Sports.