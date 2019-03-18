Почеттино "очень счастлив" в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что очень счастлив в своем клубе, но не берется предсказать свое будущее.

Еще несколько недель назад пресса наперебой отправляла 47-летнего аргентинца в "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но теперь обе возможности возглавить топ-клуб для Почеттино упущены.



Маурисио ничуть не расстраивается по этому поводу, однако не готов пообещать, что будет тренировать "Тоттенхэм" вечно.



"Я очень счастлив в "Тоттенхэме". У меня остается еще четыре года по своему контракту. Возможно, 99 процентов моих коллег мыслят иным образом, делая свою работу".



"Я наслаждаюсь каждодневной работой здесь, и что бы ни случилось завтра, это будет следствием сегодня. Однако я не заглядываю слишком далеко и не мыслю на слишком долгую перспективу. Когда я подписал свой контракт, я сделал это, потому что был счастлив".



"Никто не думал, что "Тоттенхэм" будет сражаться за трофеи в этом сезоне, учитывая инвестиции других клубов в укрепление своих составов. Это клубы, у которых есть потребность выигрывать трофеи".



"Тоттенхэм" другой. Тем не менее, мы до сих пор конкурируем с такими клубами, и это наша заслуга. Мы надеемся хорошо завершить сезон", — цитирует Почеттино Sky Sports.