Ван Дейк уверен, что голы вернутся к Салаху
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выразил свою поддержку нападающему Мохамеду Салаху, который не может забить вот уже семь матчей кряду с учетом всех соревнований.
Как и в недавнем дерби против "Эвертона", в воскресенье против "Фулхэма" Салах запомнился лишь тем, что упустил несколько возможностей забить или обострить игру. Мохамед переживает свой худший период с января 2016, когда он, еще выступая за "Рому", тоже не мог отличиться на протяжении пяти матчей чемпионата.
Тем не менее, Ван Дейк не сомневается, что 26-летний нападающий, не получивший вызова в сборную Египта, вернется в форму после международного перерыва.
"Мо является игроком мирового уровня. Люди могут говорить, что пожелают, но я думаю, все команды в Премьер-Лиге были бы счастливы обладать им в своем составе. Но он у нас, и я думаю, он играет хорошо".
"Голы придут. Возможно, нападающим некомфортно, когда они не забивают несколько матчей подряд, но мы говорим ему каждый раз, что он просто должен продолжать работать, продолжать трудиться, и тогда все будет хорошо", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".
18.03.2019 22:00
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односезонка не стоит и упоминания
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так же как xyи вернулись в очко скерзерам
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