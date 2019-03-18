Уэс Морган останется в "Лестере" на следующий сезон

Капитан "Лестера" Уэс Морган продлил на один год свой контракт с клубом — до июня 2020.

Морган выступает на "Кинг Пауэр" с января 2012. За это время Уэс выиграл с "лисами" Чемпионшип, Премьер-Лигу, а также выступил в плей-офф Лиги Чемпионов.



При Клоде Пюэле будущее 35-летнего защитника вызывало большие вопросы, однако Брендан Роджерс, сменивший француза на посту главного тренера "Лестера", немедленно распорядился продлить сотрудничество с Морганом.



Стоит отметить, что "лисы" как нельзя лучше выбрали момент для продления сотрудничества с Уэсом. В минувшую субботу Морган провел свой 700-й матч на клубном уровне, забив победный гол на последней минуте против "Бернли".



"Это многое значит для меня. Наш футбольный клуб преодолел так много взлетов и падений вместе, и я был в самом сердце этого с самого начала, поэтому возможность продлить свое пребывание здесь очень многое значит для меня. Я очень счастлив", — сообщил Морган.