Робертсон был готов прилететь в Казахстан за свой счет

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон так сильно хотел сыграть за сборную Шотландии против Казахстана, что предлагал самостоятельно оплатить свой перелет в Астану.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Робертсон пропустит стартовый матч шотландцев в отборе к Евро-2020 из-за срочной зубной операции.



Сыграв все 90 минут за "Ливерпуль" против "Фулхэма" в воскресенье, Энди сразу со стадиона отправился на такси в Хитроу, потому что не нашел в Лондоне доктора, который смог бы немедленно решить его проблему.



Прилетев в Глазго, Робертсон обратился в госпиталь Королевы Елизаветы, но и там очередь у хирурга до него дошла только в понедельник утром.



Как стало известно Daily Mail, рекомендованный срок восстановления после перенесенной операции — одна неделя, однако Робертсон так сильно хотел сыграть против сборной Казахстана в четверг, что попросил чиновников из Ассоциации организовать для него индивидуальный перелет в Астану.



24-летний защитник даже был готов оплатить перелет из собственного кармана, однако из-за медицинских и бюрократических нюансов это оказалось невозможно. Тем не менее, Энди все еще сможет сыграть против сборной Сан-Марино в воскресенье.