Хадсон-Одои вызван в сборную Англии

Фланговый нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои получил вызов из сборной Англии на матчи отбора к Евро-2020 против Чехии и Черногории.

Изначально 18-летний Хадсон-Одои, еще ни разу в своей карьере не выходивший в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, был приглашен в молодежную сборную Англии.



Однако теперь дебют Каллума за команду U-21, которой играть против сверстников из Польши и Германии, откладывается, потому что Хадсон-Одои призвал под свои знамена главный тренер первой сборной Гарет Саутгейт.



Также было официально объявлено, что расположение национальной команды — вслед за Джоном Стоунсом, Фабианом Дельфом и Рубеном Лофтус-Чиком — покинул и защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, сославшись на травму.