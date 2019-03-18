Рэшфорд назвал трех нападающих Премьер-Лиги, на которых он равняется

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд назвал имена трех выступающих в Премьер-Лиги форвардов, которыми он восхищается и на которых старается равняться.

21-летний Рэшфорд великолепно проводи этот сезон, отметившись уже 12 голами и девятью результативными передачами. При Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера Маркус превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов".



Имея амбиции стать нападающим мирового уровня, Рэшфорд старается подсмотреть лучшее у некоторых из своих коллег по позиции — но не у Мохамеда Салаха, ставшего лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



"Думаю, лучший центральный нападающий без слабых мест — это Серхио Агуэро. Даже не в свой лучший день, он может забить три-четыре гола. Я бы хотел позаимствовать эту черту у него — когда ты проводишь плохой матч, но все равно можешь забить. Это ценный навык".



"Также есть Харри Кейн. Мне нравится, как он выбирает позицию и как двигается — он очень умный игрок. Еще мне нравится Пьер-Эмерик Обамеянг", — сообщил Рэшфорд GQ Hype.