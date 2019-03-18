Мончи подтвердил, что отказал "Арсеналу"

Мончи Вернувшийся на должность спортивного директора "Севильи" Мончи подтвердил, что он отказал "Арсеналу". Не достанется лондонскому клубу и Марк Овермарс из "Аякса".

Как известно, "канониры" на протяжении нескольких месяцев охотились за Мончи, в котором они видели наиболее подходящую замену для покинувшего лондонский клуб в феврале Свена Мислинтата.

Ранее в марте Мончи лишился своей работы в "Роме", где провел всего два года, однако в последний момент "Севилья" увела трансферного гуру из под носа у "Арсенала".

"Я благодарен "Арсеналу" за их интерес. Это был клуб, проявивший ко мне наиболее сильный интерес, но в конце концов, взвесив все имевшиеся у меня предложения, я выбрал наиболее убедительное".

"У меня были другие варианты — очень важные варианты, которые казались ярче, но я выбрал "Севилью", потому что ее спортивный проект убедил меня".

"Я хочу поблагодарить каждого, кто поспособствовал моему возвращению на место, которое я хочу считать своим домом", — цитирует Мончи Sky Sports.

Отметим, за 17 лет работы Мончи в клубе "Севилья" выиграла 11 трофеев, включая три титула Лиги Европы — тогда на посту главного тренера находился Унаи Эмери, с этого сезона трудоустроенный в "Арсенале".

Также сегодня стало известно, что Марк Овермарс, считавшийся другой целью "Арсенала", заключил новый долгосрочный контракт с "Аяксом", тем самым исключив свое возвращение в лондонский клуб, за который он выступал как игрок.


Метки Арсенал, Аякс, Мончи, Овермарс, Рома, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 19:00

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  1. element-ekb 18.03.2019 20:18 # element-ekb
    Деньги все портят.

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  2. manutd-20champ 18.03.2019 19:25 # manutd-20champ
    всего лишь не дал арсеналу

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  3. henry-legend 18.03.2019 19:15 # henry-legend
    Ну и нахер он нужен, где Севилья и где АРСЕНАЛ? , правильно севилья в жопе! А вот , за Овермарса обидно свой был.

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  4. lfcynwa 18.03.2019 19:07 # lfcynwa
    даже жалко как-то становится этот американский бизнес проект, они же когда-то фубольным клубом были

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