Мончи подтвердил, что отказал "Арсеналу"

Вернувшийся на должность спортивного директора "Севильи" Мончи подтвердил, что он отказал "Арсеналу". Не достанется лондонскому клубу и Марк Овермарс из "Аякса".

Как известно, "канониры" на протяжении нескольких месяцев охотились за Мончи, в котором они видели наиболее подходящую замену для покинувшего лондонский клуб в феврале Свена Мислинтата.



Ранее в марте Мончи лишился своей работы в "Роме", где провел всего два года, однако в последний момент "Севилья" увела трансферного гуру из под носа у "Арсенала".



"Я благодарен "Арсеналу" за их интерес. Это был клуб, проявивший ко мне наиболее сильный интерес, но в конце концов, взвесив все имевшиеся у меня предложения, я выбрал наиболее убедительное".



"У меня были другие варианты — очень важные варианты, которые казались ярче, но я выбрал "Севилью", потому что ее спортивный проект убедил меня".



"Я хочу поблагодарить каждого, кто поспособствовал моему возвращению на место, которое я хочу считать своим домом", — цитирует Мончи Sky Sports.



Отметим, за 17 лет работы Мончи в клубе "Севилья" выиграла 11 трофеев, включая три титула Лиги Европы — тогда на посту главного тренера находился Унаи Эмери, с этого сезона трудоустроенный в "Арсенале".



Также сегодня стало известно, что Марк Овермарс, считавшийся другой целью "Арсенала", заключил новый долгосрочный контракт с "Аяксом", тем самым исключив свое возвращение в лондонский клуб, за который он выступал как игрок.