Гарет Бэйл не является целью для "Юнайтед" на лето

Вингер "Реала" Гарет Бэйл не входит в число трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

По ходу этого сезона Бэйл регулярно подвергался критике со стороны болельщиков "Реала". Ситуация Гарета лишь усугубилась после возвращения на пост главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, с которым он состоял не в лучших отношениях.



На прошлой неделе агент 29-летнего валлийца Джонатан Барнетт не исключил уход своего клиента с "Сантьяго Бернабеу", заявив, что сперва Бэйл посмотрит, как сложится концовка сезона.



Ожидается, что грядущим летом Зидан устроит глобальную перестройку "Реала", и деньги за Бэйла ему бы совсем не помешали, однако ESPN стало известно, что "Юнайтед" не будет возобновлять интерес к своей давней трансферной цели.



"Красные дьяволы" являются одним из очень немногих клубов, которые могут позволить себе покупку Бэйла и его зарплату, однако в данный момент времени "Юнайтед" сосредоточен на приглашении более молодых игроков, обладающих потенциалом для роста.