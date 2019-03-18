"Челси" пожаловался на раситские оскорбленя украинских фанатов в адрес Хадсон-Одои

"Челси" подал официальную жалобу в ФИФА на расистские оскорбления, прозвучавшие в адрес юного Каллума Хадсон-Одои в матче Лиги Европы против киевского "Динамо".

Напомним, посреди прошлой недели "Челси" учинил разгром в столице Украины, отправив в ворота "Динамо" пять безответных мячей и уверенно оформив путевку в четвертьфинал турнира.



Однако была у этого матча и своя ложка дегтя. За две минуты до конца небольшая группа болельщиков "Динамо" принялась изображать звуки обезьяны, провоцируя 18-летнего Хадсон-Одои.



Как сообщает Sky Sports, первым на это внимание обратил защитник "синих" Сесар Аспиликуэта, специально подойдя к рефери после финального свистка.



Сам Каллум подтвердил своему клубу, что тоже слышал эти оскорбления, поэтому "Челси" решил обратиться с жалобой в УЕФА. Футбольные чиновники уже изучают этот инцидент.