"Челси" пожаловался на раситские оскорбленя украинских фанатов в адрес Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" подал официальную жалобу в ФИФА на расистские оскорбления, прозвучавшие в адрес юного Каллума Хадсон-Одои в матче Лиги Европы против киевского "Динамо".

Напомним, посреди прошлой недели "Челси" учинил разгром в столице Украины, отправив в ворота "Динамо" пять безответных мячей и уверенно оформив путевку в четвертьфинал турнира.

Однако была у этого матча и своя ложка дегтя. За две минуты до конца небольшая группа болельщиков "Динамо" принялась изображать звуки обезьяны, провоцируя 18-летнего Хадсон-Одои.

Как сообщает Sky Sports, первым на это внимание обратил защитник "синих" Сесар Аспиликуэта, специально подойдя к рефери после финального свистка.

Сам Каллум подтвердил своему клубу, что тоже слышал эти оскорбления, поэтому "Челси" решил обратиться с жалобой в УЕФА. Футбольные чиновники уже изучают этот инцидент.


Метки Динамо, Лига Европы, расизм, УЕФА, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 876

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Последние комментарии:




  1. carjblues 18.03.2019 18:04 # carjblues
    не знают что делать, и так страна в говне так и ещо в литве их дохуя

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  2. blackdreamer 18.03.2019 17:56 # blackdreamer
    хули вы хотите от этих даунов

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  3. beatboy 18.03.2019 17:46 # beatboy
    салоеды! что с них взять, отсталая страна

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  4. largo-winch 18.03.2019 17:37 # largo-winch
    в Сандерленд эту обиженку

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  5. papka-legend 18.03.2019 17:34 # papka-legend
    у них не так давно состав был полон темнокожими футболистами. какие же они мрази

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  6. manutd-20champ 18.03.2019 17:32 # manutd-20champ
    ещё легко отделался, динамовские фаны на многое способны.

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  7. suddenly 18.03.2019 17:30 # suddenly
    Это был безвиз

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  8. pipin 18.03.2019 17:25 # pipin
    Там пацаны портреты фюрера целуют. Это они еще не оскорбляли-))

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  9. iceteam 18.03.2019 17:23 # iceteam
    Хохлы ( Не Украинцы), что с них взять

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  10. lexa-arsenal 18.03.2019 17:15 # lexa-arsenal
    Хорошо хоть валерой не назвали

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  11. brown-ale 18.03.2019 17:12 # brown-ale
    Парень, если не дурак, переходи в Баварию. Тогда не придется по таким дырам ЛЕ-шным ездить.

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  12. pistolero-lfc 18.03.2019 17:04 # pistolero-lfc
    свиньи называют чёрных неграми. удивительная страна))

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  13. liverpo0ol 18.03.2019 17:03 # liverpo0ol
    Хуево быть негром конечно

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