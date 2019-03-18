"Челси" пожаловался на раситские оскорбленя украинских фанатов в адрес Хадсон-Одои
"Челси" подал официальную жалобу в ФИФА на расистские оскорбления, прозвучавшие в адрес юного Каллума Хадсон-Одои в матче Лиги Европы против киевского "Динамо".
Напомним, посреди прошлой недели "Челси" учинил разгром в столице Украины, отправив в ворота "Динамо" пять безответных мячей и уверенно оформив путевку в четвертьфинал турнира.
Однако была у этого матча и своя ложка дегтя. За две минуты до конца небольшая группа болельщиков "Динамо" принялась изображать звуки обезьяны, провоцируя 18-летнего Хадсон-Одои.
Как сообщает Sky Sports, первым на это внимание обратил защитник "синих" Сесар Аспиликуэта, специально подойдя к рефери после финального свистка.
Сам Каллум подтвердил своему клубу, что тоже слышал эти оскорбления, поэтому "Челси" решил обратиться с жалобой в УЕФА. Футбольные чиновники уже изучают этот инцидент.
18.03.2019 17:00
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Последние комментарии:
не знают что делать, и так страна в говне так и ещо в литве их дохуя
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хули вы хотите от этих даунов
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салоеды! что с них взять, отсталая страна
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в Сандерленд эту обиженку
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у них не так давно состав был полон темнокожими футболистами. какие же они мрази
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ещё легко отделался, динамовские фаны на многое способны.
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Это был безвиз
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Там пацаны портреты фюрера целуют. Это они еще не оскорбляли-))
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Хохлы ( Не Украинцы), что с них взять
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Хорошо хоть валерой не назвали
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Парень, если не дурак, переходи в Баварию. Тогда не придется по таким дырам ЛЕ-шным ездить.
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свиньи называют чёрных неграми. удивительная страна))
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Хуево быть негром конечно
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