"Реал" оценивает Азара в 85-100 миллионов фунтов

Эден Азар "Реал" надеется, что суммы в 85-100 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Напомним, в прошлом месяце Азар сделал большой намек на отъезд со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, заявив, что уже определился с планами на будущее и раскроет их в подходящий момент.

С тех пор "Реал" успел вернуть на должность главного тренера Зинедина Зидана, который является кумиром для Эдена с детства.

Как утверждает AS, Азар действительно хочет перейти в "Реал", а его истекающий в следующем году контракт не оставляет "Челси" особого выбора.

В прошлом году "синие" при похожих обстоятельствах лишились голкипера Тибо Куртуа, получив от "Реала" только 35 млн. фунтов компенсации. А вот за Азара Королевскому клубу придется заплатить гораздо больше — вплоть до 100 млн. фунтов.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 915

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Последние комментарии:




  1. pauk 18.03.2019 16:26 # pauk
    Жопастому пора начинать играть, если хочет вообще в реал

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  2. chebrec 18.03.2019 16:24 # chebrec
    Время покажет
    Ту Ду дууум

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  3. reams 18.03.2019 16:17 # reams
    такому Назару 85 красная цена, еще можно сказать челсеи навар сделают

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  4. ganinilyha 18.03.2019 16:15 # ganinilyha
    185 вы хотите сказать?

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  5. pistolero-lfc 18.03.2019 16:09 # pistolero-lfc
    Реал оценивает?) ору с тупого кабинетного клуба

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  6. atstoy 18.03.2019 16:04 # atstoy
    Его винисиус усадит на лавку

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