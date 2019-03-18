"Реал" оценивает Азара в 85-100 миллионов фунтов
"Реал" надеется, что суммы в 85-100 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения плеймейкера "Челси" Эдена Азара.
Напомним, в прошлом месяце Азар сделал большой намек на отъезд со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, заявив, что уже определился с планами на будущее и раскроет их в подходящий момент.
С тех пор "Реал" успел вернуть на должность главного тренера Зинедина Зидана, который является кумиром для Эдена с детства.
Как утверждает AS, Азар действительно хочет перейти в "Реал", а его истекающий в следующем году контракт не оставляет "Челси" особого выбора.
В прошлом году "синие" при похожих обстоятельствах лишились голкипера Тибо Куртуа, получив от "Реала" только 35 млн. фунтов компенсации. А вот за Азара Королевскому клубу придется заплатить гораздо больше — вплоть до 100 млн. фунтов.
18.03.2019 16:00
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Жопастому пора начинать играть, если хочет вообще в реал
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Время покажет
Ту Ду дууум
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такому Назару 85 красная цена, еще можно сказать челсеи навар сделают
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185 вы хотите сказать?
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Реал оценивает?) ору с тупого кабинетного клуба
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Его винисиус усадит на лавку
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