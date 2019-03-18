"Реал" оценивает Азара в 85-100 миллионов фунтов

"Реал" надеется, что суммы в 85-100 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Напомним, в прошлом месяце Азар сделал большой намек на отъезд со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, заявив, что уже определился с планами на будущее и раскроет их в подходящий момент.



С тех пор "Реал" успел вернуть на должность главного тренера Зинедина Зидана, который является кумиром для Эдена с детства.



Как утверждает AS, Азар действительно хочет перейти в "Реал", а его истекающий в следующем году контракт не оставляет "Челси" особого выбора.



В прошлом году "синие" при похожих обстоятельствах лишились голкипера Тибо Куртуа, получив от "Реала" только 35 млн. фунтов компенсации. А вот за Азара Королевскому клубу придется заплатить гораздо больше — вплоть до 100 млн. фунтов.