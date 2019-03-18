Гвардиола: "Молюсь, чтобы игроки вернулись из сборных здоровыми"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он буквально молится, чтобы его игроки вернулись после международного перерыва в здравии.

Уже выиграв Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу на трех других фронтах. Концовка сезона обещает быть невероятно напряженной для "Сити", и Гвардиола надеется подойти к ней без кадровых потерь.

"Я молюсь. Молюсь, чтобы они вернулись здоровыми. Они должны поехать в свои национальные команды, исполнить свой долг перед страной, сыграть и получить удовольствие от игры, но я надеюсь, он вернутся такими же здоровыми, как сейчас".

"Может быть, они уедут, забьют три гола и вернутся, сохранив этот ритм, кто знает? Я просто хочу, чтобы они приехали назад здоровыми".

"У Серхио Агуэро, Давида Сильвы, Эмерика Лапорта и нескольких других будет неделя отдыха. Они все равно будут немного заниматься каждый день, а перед матчем с "Фулхэмом" у нас будет полноценная неделя тренировок", — сообщил Гвардиола официальному веб-сайту "Сити".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 738

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  1. pistolero-lfc 18.03.2019 16:10 # pistolero-lfc
    что сделает?

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  2. skychnie-oboi 18.03.2019 15:51 # skychnie-oboi
    Aminj

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  3. lovrentiy 18.03.2019 15:17 # lovrentiy
    Фото в точку, ротатор готов.

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  4. chebrec 18.03.2019 15:13 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Клопп был
    Эмери был
    Щас очередь пера на фото побыть

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  5. master-fakaster 18.03.2019 15:02 # master-fakaster
    Успевает и побеждать, и молится, и ротировать кому надо. Ну что за топарик

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