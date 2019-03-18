Гвардиола: "Молюсь, чтобы игроки вернулись из сборных здоровыми"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он буквально молится, чтобы его игроки вернулись после международного перерыва в здравии.

Уже выиграв Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу на трех других фронтах. Концовка сезона обещает быть невероятно напряженной для "Сити", и Гвардиола надеется подойти к ней без кадровых потерь.



"Я молюсь. Молюсь, чтобы они вернулись здоровыми. Они должны поехать в свои национальные команды, исполнить свой долг перед страной, сыграть и получить удовольствие от игры, но я надеюсь, он вернутся такими же здоровыми, как сейчас".



"Может быть, они уедут, забьют три гола и вернутся, сохранив этот ритм, кто знает? Я просто хочу, чтобы они приехали назад здоровыми".



"У Серхио Агуэро, Давида Сильвы, Эмерика Лапорта и нескольких других будет неделя отдыха. Они все равно будут немного заниматься каждый день, а перед матчем с "Фулхэмом" у нас будет полноценная неделя тренировок", — сообщил Гвардиола официальному веб-сайту "Сити".