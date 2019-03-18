Уорд-Проуз вызван в сборную Англии вместо трех травмированных игроков

Полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз был дополнительно вызван в сборную Англии. А вот Джон Стоунс с Фабианом Дельфом из "Манчестер Сити" и Рубен Лофтус-Чик из "Челси" возвращаются в свои клубы на лечение.

Напомним, в минувшую пятницу главный тренер англичан Гарет Саутгейт объявил имена 23 игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Чехии и Черногории.



Однако матчи уикенда внесли свои коррективы в планы Саутгейта. Из своего оригинального списка Гарет недосчитался сразу трех игроков, сославшихся на проблемы со здоровьем.



На место выбывших, сообщает Sky Sports, был приглашен лишь 24-летний Уорд-Проуз, который свой единственный матч за сборную Англии сыграл еще в 2017 году. В этом сезоне Джеймс забил шесть голов за "святых".



Что касается полузащитника Джордана Хендерсона, то он должен прибыть в расположение национальной команды, хотя из-за проблем с лодыжкой и не смог сыграть за "Ливерпуль" против "Фулхэма в воскресенье.



"Думаю, он проведет два-три дня реабилитации в Мелвуде. Все выглядит довольно позитивно, и мы находимся в контакте с Гаретом. Он поедет в сборную, как только сможет тренироваться, а там уже Гарет решит, сыграет ли он", — говорил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.